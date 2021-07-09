Kurban Bayramı öncesinde kritik uyarı: Dişi hayvanları kurban etmeyin

Kurban Bayramına sayılı günler kala İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir, kurban alım ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bayramda sadece kurbanlık hayvanların kesilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, hayvan varlığımızın sürekliliği açısından dişi hayvanların verimlerinin önemine değinerek dişi hayvanların kesime getirilmemesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ-Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'de kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, kurbanlıklarını son güne bırakmadan almak için bütçesine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan arayışını sürdürürken İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir, kurban alım ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Halk sağlığı açısından sadece Kurban Bayramı döneminde değil her dönemde gıda amaçlı tüketim öncesi hayvanların sağlıklı olduğundan emin olmasının önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yetiştiricilerimiz ithalat endişesi ile dişi hayvanlarını kesime getirmemeli. Hayvan varlığımızın sürekliliği açısından dişi hayvanlarımız ve verimleri önemlidir. Yetkililerden ricamız da; Kurban Bayramında kesilen sadece kurbanlık hayvanlar olsun, ülkemizin hayvan varlığını ve yetiştiricimizin emeğini kurban etmeyelim” dedi.

Kurban alım ve kesiminde bunlara dikkat edin

Kurban alımında ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Özdemir, “Mutlaka yasal hayvan satış yerlerinden, izinli hayvan satışı yapan yetiştiricilerden kurbanlık hayvan almaya dikkat edilmesi gerekir. Hayvanların kulak küpesi, nakil ve sağlık belgeleri olmalı, gerekirse bunlar sorgulanmalıdır. Hayvan satışı yapan kişilerden bu belgeleri istemeliyiz. Yine hayvanların genel sağlık durumuna ilişkin şüphe ve endişeye sahip isek mutlaka bir veteriner hekime ulaşarak hayvanın genel muayenesini yapmasını istemeliyiz. Büyükbaş hayvanlar 2 yaşını doldurmuş, küçükbaş hayvanlar 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. Hayvanların besi durumu iyi ise 6 aylık olan küçükbaş hayvanlar da kurbanlık olarak seçilmektedir. Kurbanlık olarak seçilecek hayvanların; bir veya iki gözü kör, kulakları kopuk, bir ya da iki boynuzu kökünden kırık, kuyruğunun yarısı kopuk ya da doğuştan kuyruksuz, dişlerinin çoğu dökük, meme başları kopuk, yürüyemeyecek kadar topallığı olmamalıdır. Çok zayıf, çok genç, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve görünümü canlı olmayan, göz ve burunda akıntısı bulunan, pis kokulu ishali olan, çevreye karşı aşırı tepkili ya da tam tersi aşırı duyarsız kalan hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir. Vücudunun herhangi bir yerinde yarası, şişlik ya da ödemi olan hayvanlar alınmamalıdır” diye konuştu.

Halk sağlığını tehdit eden olaylar yaşanabiliyor

Yasal olarak faaliyet gösteren tüm mezbahalarda kesimlerin veteriner hekimler kontrolünde yapıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti: “Ancak kurban hizmetleri sırasında yoğun ve hızlı bir hareketlilik olması ve yasal düzenlemelerle kurban kesim yerlerinde veteriner hekim kontrolü zorunluluğu olmadığı için ne yazık ki bazen halk sağlığını tehdit eden olaylar yaşanmaktadır. Kurban Hizmetleri Komisyonu çalışmaları kapsamında bazı hayvan satış ve kesim yerlerinde Veteriner Hekimler görevlendirilmektedir. Kurban satış ve kesim yerlerinde hizmet veren işletmeler ya da belediyeler tarafından veteriner hekim bulundurulması talep edildiğinde İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak buralarda görev yapacak meslektaşlarımızla işletmeler arasında sözleşme yapılması aşamasında devreye giriyoruz. Ancak ne yazık ki yasal zorunluluk olmadığından bu kapsamda çok fazla sözleşme yapılamamaktadır.”

Pandemi önlemlerini unutmayın

Kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi nedeniyle alınması gereken önlemleri de hatırlatan Özdemir, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına vatandaşlar mutlaka dikkat etmelidir. Kalabalıkların oluşmaması için de randevu uygulamalarının düzenlenmesi ve vatandaşlarımızın da bu randevu saatlerine uymaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.