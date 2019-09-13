Kuru incir hırsızlıkları arttı

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kuru incir hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Işık,bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan incirde bu sezon verimli bir dönemin geride kaldığını anımsattı. Üreticilerin fiyattan da memnun olduğunu dile getiren Işık, ürünün kıymetli olmasından dolayı zaman zaman hırsızlık olayları meydana geldiğini dile getirdi.

Son 1 hafta içinde iki ayrı incir hırsızlığında şüpheli 7 kişinin yakalandığını belirten Işık, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar 24 şüpheli yakalanarak adli makamlara, çalınan incirler ise sahiplerine teslim edildi. Bu konunun üzerine hassasiyetle gidiyoruz. İncir hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmalar devam etmekte. Amacımız üreticimizin geçim kaynağı olan incir ürün mallarını korumak. Bu hırsızlığı yapanları da adalete teslim ederek hesap vermelerini sağlamaktır."

Ürünü değerinin altında satmayın

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Dünyada rakibimiz yok. Üreticimiz de endişeye kapılıp ürününü değerinin altında satmamalı" dedi.

Halil İbişoğlu, bölgede incir hasatının devam ettiğini belirtti. İncir üreticisine sahip çıkılması gerektiğini kaydeden İbişoğlu, şunları kaydetti: "Geçen yıl kalitenin düşük olmasına rağmen alımında yoğun ilgi gören incire, bu yıl yüksek kaliteye rağmen alıcı rağbet göstermemektedir. Yaşanan durumun tamamen üreticiyi sindirmek yönünde bir oyun olduğunu düşünüyoruz. İncir üreticisine sahip çıkılması gerekiyor. Dünyada rakibimiz yok. İncir üreticisi geçen yıl tabiat şartları nedeniyle zor bir sezon yaşadı. Bu yıl incir üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. Hasat sezonu yarıyı geçmiş olmasına rağmen depolarda ciddi miktarda ürün var ancak incir alıcıları fiyat noktasında ürünün değerini vermiyor."

Endişeye gerek yok

İlk ihracatın 26 Eylül'de başlayacağını ifade eden İbişoğlu, çok az süre kalmasına rağmen incire talep olmamasının hem ihracatçıya hem de ülke ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.

İbişoğlu, elde edilen incirin yaklaşık 40-45 derece sıcaklıktan büyük zahmetle üretildiğini ifade ederek, "İncir üreticisi yok olursa tüm paydaşlar bundan zarar görecek. Üreticimiz de endişeye kapılıp ürününü değerinin altında satmamalı. Çünkü incir yılın 12 ayı ihracat yapılmakta. Üretici, tüccar ve ihracatçı hep birlikte incire sahip çıkıp değerini vermeli" ifadesini kullandı.