Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor

Gediz Deltası’nda "allı turna" olarak da bilinen flamingoların üreme sahalarından birisi olan İzmir Kuş Cenneti’nin kuzeyi 39 yıl sonra tekrar avcılığa açılmak isteniyor. Kuş cennetinin ava açılacak olmasına tepki gösteren İzmir kamuoyunda “Kuşçu Hoca” lakabıyla tanınan emekli Profesör Dr. Mehmet Sıkı, bu hatadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, "allı turna" olarak da bilinen flamingoların üreme sahalarından birisi. Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşlarının güzel görüntüler oluşturduğu İzmir Kuş Cenneti’nin son günlerde başı dertte. İddialara göre Kuş Cenneti’nin kuzeyi 39 yıl sonra tekrar avcılığa açılmak isteniyor.

Bu hatadan vazgeçin



İzmir kamuoyunda “Kuşçu Hoca” lakabıyla tanınan emekli Profesör Dr. Mehmet Sıkı, Kuş Cenneti’nin ava açılacak olmasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Sıkı, “1982 yılında avlanmanın tamamen yasaklandığı İzmir Kuş Cenneti; 39 yıl sonra kuzeyde bir kısmının tekrar ava açılmak istendiğini öğrendim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü uyarıyorum. Bu hatanızdan en yakın zamanda vazgeçin. Avcılar tarafından öldürülen Tepeli Pelikan ölülerini Kuş Cenneti'nde görmek istemiyoruz” dedi.

Vahim durum



Kuş cennetinin ava açılmasının yanlış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sıkı, “Biz burayı koruyalım, kuşların sayılarını arttıralım derken bir grup avcıların baskılarıyla tekrar yine ava açılmak isteniyor. Tabiatın korunması adına böyle bir yerde avcılığın başlaması Tepeli Pelikanların öldürülmesi demek. Avcılarda bu hayvanlara karşı bir husumet var. Bu kuşlar yüzünden bu bölge ava kapatılıyor diye. Daha da vahimi yollara serpiştirilmiş flamingoları da gördü bu gözler. Temkinli olmak lazım, zaten kuraklık meselesi hala çözülmedi. Geçen sene bütün sazlıkları kuruttular şimdi de bu avcılık meselesi daha başka arkasından ne gelecek Allah biliyor. Vahim bir durum” diye konuştu.



İzmir Kuş Cenneti Koruma statüsüne sahip



Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki, Kuş Cenneti ile 40 bin hektarlık yüzölçümlü Gediz Deltası, günümüz verileriyle 289 kuş türünün bulunduğu alan, kış aylarında da yüz bine yakın su kuşunu konuk ediyor. Türkiye'de flamingoların ürediği iki alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti 30 bin kadar flamingo da var. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikan da aynı alanda ürüyor. Yaban kedisi, domuzu ve tilkisinin yaşamını sürdürdüğü Gediz Deltası ekolojik yanıyla da; Ramsar Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatını Koruma gibi ulusal ve uluslararası birden fazla koruma statüsüne sahip.