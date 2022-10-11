Kuyumcular o kanuna tepkili: Bizden polis olmaz!

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un kuyumcuyla vatandaşı karşı karşıya getirdiğini belirten İZTO Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, “Devlet bizlere çok gereksiz bir yük yüklüyor. Kuyumcudan polis olmaz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kuyumcuyla vatandaşlar arasında gerilime neden oluyor. Kuyum esnafı, 7 bin 500 TL ve üstündeki kol saati, mücevher ve altın satışlarında vatandaş ve şirketlerden istenen belgeleri almadığında ise yapılan denetimlerde 1 milyon TL ve üzerinde cezalarla karşılaşılıyor.

“Devletin arşiv deposu değiliz”

Kanun uygulanma imkanın olmadığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, “5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında mevzuat var. Bu mevzuat Avrupa Birliği süreci kapsamında suç gelirlerini engellemeye yönelik yapılmış ama uygulanmasının imkan ve ihtimali yok. Biz kuyum esnafı olarak bunu uygulamaya kalktığımızda polislik yapmış oluyoruz. Devletin kolluk kuvvetlerinin yapması gerekeni biz yapmış oluyoruz. Aslında bu mevzuat uzun süredir var ama biz yeni farkına vardık. Bu tarz kanunların uygulanamaz olduğu ancak uygulamaya geçtiğinde anlaşılabiliyor. Mevzuata göre 7 bin 500 TL ve üstündeki kol saati, mücevher ve altın satışlarında noter onaylı evraklar isteniyor. Gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası alınıyor, ikametgâh isteniyor. Bunlarda yetmiyor ıslak imza örneği isteniyor. Kişinin mesleği, iletişim bilgileri, nüfus bilgileri isteniyor. Biz bu bilgileri müşterilerimizden aldığımızda da 8 sene saklamamız ve devlet görevlileri bu bilgileri isteyince de bizim sunmamız gerekiyor. Ancak bizler devletin arşiv deposu değiliz ki” dedi.

Kavga çıkar, alışveriş olmaz

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un kuyum esnafı ile müşteriler arasında tartışmalara da neden olduğunu belirten Telli, “Kanun gereği bizden almamız istenilen bilgileri biz müşterilerimizden istediğimizde kavga ediyoruz. Bir çok alışveriş kredi kartıyla yapılıyor bankalarda tüm bilgiler var zaten. Müşterinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası alıyoruz zaten ilave bilgiler istememiz bizi müşterilerle karşı karşıya bırakıyor. Biz zaten müşteriden kimlik numarası isterken bile zorlanıyoruz. Tüzel kişi alışverişlerinde ise bizden imza sirküsü, vergi sicil ve oda sicil numarası almamız isteniyor. Bu bilgileri bize hangi firma verir ki kavga çıkar, alışveriş olmaz. Aynı zamanda KVK kapsamında çelişki var. Buna ilişkin biri bize dava açsa biz bundan zarar görürüz. Aktif çalışan bir sektör grubu olduğumuz için personelle çalışmak zorundayız. Bu özel bilgileri bir personel alarak suiistimal etse işveren olarak biz sorumluyum. Devlet bizlere çok gereksiz bir yük yüklüyor. Kuyumcudan polis olmaz, kuyumcu kolluk kuvvetinin yerine geçemez” diye konuştu. Hiçbir kuyumcunun bu mevzuatı uygulayamadığını belirten Telli, mevzuat kapsamında yapılan denetimlerde ise kuyum esnaflarına 1 milyon TL ve üzerinde ceza kesildiğini söyledi.