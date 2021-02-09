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Kuyumcular Sevgililer Günü muafiyeti istiyor

İzmirli kuyumcular,14 Şubat Sevgiler Günü’nde 13-14 Şubat tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından çiçekçiler gibi muaf olmak istiyor

Kuyumcular Sevgililer Günü muafiyeti istiyor
09 Şubat 2021 Salı 09:02

Fatih Özkılınç-İzmirli kuyumcular, Sevgililer Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık olmayacaklarını belirterek 13-14 Şubat tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında kuyumcuların da çiçekçiler gibi muaf tutulmasını istiyor.

 

Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilere verilen muafiyetin kuyumculara da verilmesi gerektiğini ifade eden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu hafta bir hareketlilik bekliyoruz. Kuyumcular olarak bu özel güne hazırız. Hafta sonu kuyumcular açık olursa hareketlilik olur” dedi.

Hareketlilik yok

Kuyumcu esnafının işlerinde Sevgiler Günü dolayısıyla bir hareketlilik olmadığını belirten Baransel, “Altın fiyatlarının düşmesiyle kuyumculardaki hareketlilik durdu. Altının fiyatı yüksek olduğunda hareketlilik daha fazlaydı. Sevgililer Günü kampanyalarımız devam ediyor. Altın fiyatlarında bir kampanya yapamayız ama işçiliklerden fedakârlık yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Karar bekliyorlar

Hafta sonu kuyumcuların açık olması için oda başkanları olarak çalıştıklarını dile getiren Baransel, başkanlar olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini, Hisacıklıoğlu’nun kuyumcuların taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ileteceğini söyledi.

Kuyumcular Çarşısı esnafı ise pandemi nedeniyle satışların durgun olduğunu vurgulayarak daha önceki senelerde 14 Şubat haftasında yoğun olduklarını ancak bu sene eski heyecanın olmadığını dile getiriyor. Sevgililer Günü için hazırlıklarını yapan kuyumcular, her bütçeye uygun hediyelik ürünlerin olduğunu belirtiyor. Umutlarının hafta sonu olduğunu belirten kuyum esnafı 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açmak istiyor.

Etiketler; #kuyumcu #sevgililer günü #izmir
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