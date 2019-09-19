Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İzmir'in Tire ilçesinde 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
19 Eylül 2019 Perşembe 10:01

Gökçen Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş su kuyusunda tilki olduğunu fark etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen tilkinin yaklaşık 30 metre derinliğindeki boş su kuyusundan çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kuyunun çok derin olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Tire’ye gönderilen kurtarma ekibi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi.Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Dört yavru köpeğin hayatı kurtarıldı
Sonraki Haber
Evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.