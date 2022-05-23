Kuzeyin yükselen yıldızı: Bergama

EMD üyelerine, görevdeki üç yılını anlatan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama; tarım, orman, sanayi ve ticaret şehri olma yolunda ilerliyor. Tarım ve ormanın olması sanayi ve ticaret alanlarına engel değil. Planlı bir şekilde büyüyoruz." dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ekonomi Muhabirleri Derneği(EMD) İzmir Şubesi üyelerine ilçedeki icraatlarını ve projelerini anlattı. Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri’nde EMD üyeleri ile bir araya gelen Başkan Koştu, son üç yılda şartları en iyi şekilde değerlendirerek birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeler tamamlanıyor

Bergama özellikleri olan bir şehir olduğunu belirten Başkan Koştu, “Bergama; tarım, orman, sanayi ve ticaret şehri olma yolunda ilerliyor. Tarım ve ormanın olması sanayi ve ticaret alanlarına engel değil. Planlı bir şekilde büyüyoruz. Aynı zamanda bir turizm şehri, tarih şehri. Tarih özellikleri çok fazla olana ama yeterince ön plana çıkarılamamış. Metropole uzaklığından kaynaklanan tarihi ve turizmi çok fazla ön plana çıkarılamadı. 2014 yılından çok katmanlı kültüre peyzaj alanında UNESCO Dünya mirası listesine girdi. Bergama’nın sesini bu şekilde duyuruyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Bu mirası sahip çıkmak ve geleceğe taşımak adına işler var.

Ekonomik anlamda gelecek bacasız sanayi turizmin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdeyiz. Antik Selinus projesi dünyada ve Türkiye’de konuşulan hem arkeolojik kazı içeren hem ıslah kentsel dönüşüm içeren önemli bir proje. Kale mahallesin eteğinden akan eski Bergama Kozak deresi dediğimiz antik Selinus kanalı şu anda büyük bir değişim içerisinde. Değişim gerçekleştirdikten sonra Bergama çok farklı bir dönem başlayacak. Turizm anlamında 4 tane tarihi köprünü bulunduğu, kilisenin, caminin, havranın bulunduğu 3 semavi dinin ortak ibadethanelerin bulunduğu ortak bir nokta. Tarihin aktığı nokta diyoruz oraya. Çalışmalar zor başladı 6 kurum işbirliği içerisinde ama başarmak zorundaydık. Yaptığımız her çalışma dünya tarafından takip ediliyor. Tarihe ılık tutacak Yeni bulgular bu çalışmada ortaya çıktı. Köprülerin restorasyonuyla ilgili projelendirme çalışmaları devam ediyor. 19. Yüzyıla ait Osmanlı sanayi dönemine ait tabakhane ve çırçır fabrikası bitmek üzere önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. Bergama’nın tarihi bölümünün Bergama müzesinden başlayıp kızıl avluya kadar giden, kasapoğlu ve şadırvan caddesini içeren önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini bu yıl içinde projelendirme tamamlanıyor 2023 yılında uygulamaya başlıyoruz” dedi.

Bergama’da çalışmalar bitmez

Başkan Koştu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“Bergama’nın tarihi bölgesini koruyarak mirası sahip çıkma aynı zamanda turizmi Bergama’da daha da etkili kılma anlamında gelecekte bizim için önemli projeler. Dünya turizm alışkanlıkları da değişiyor. Kültür turizmi ön plana çıkıyor. Güneş, deniz, kum artık bir yere kadar bundan sonra kültür turizmi önem taşıyacak.

Bergama’nın ulaşılabilir olması çok önemli. Son yıllarda bölgemizdeki ulaşım hizmetleri Bergama’nın kaderini etkiliyor. İzmir-İstanbul otoyolu açıldıktan sonra sanayi şehirlerine, Bursa, Eskişehir, İzmit, İstanbul’a çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu avantaj oldu. Yerli turist hafta sonu günü birlik buraya gelmeye başladı. Pandemi döneminde TÜRSAB yönetim kurulunu Bergama’da ağırladık. Dikili Bergama ile birlikte anlattık. Lokasyonun ne kadar değerli olduğunu anlattık. Şehri gelecekte turizmi hazırlayabilmek adına bu çalışmaların hepsini devam ediyoruz. Bergama’da çalışmalar bitmez hepsi köklü projeler. Kanal projesi ile niteliksiz yapılar kaldırılması, orada yaşayan vatandaşlara kamulaştırma yapılıp TOKİ’den hak tanınması, hem şehrin dönüşümü hem de değerli eserlerin ortaya çıkması açısından çok önemli.

Doğalgaz çalışmaları hız kazandı

Biz geldikten sonra doğalgaz çalışmalarına çok hız verdik. Son 3 yılda büyük bir doğalgaz yatırımı var. 30 ilçede en fazla yatırım alan ilçeyiz. Doğalgaz ev ekonomisi ve sanayi anlamında çok destek olacak. 42 kilometrelik Aliağa-Bergama hattı 3 ay önce devreye alındı. Çünkü taşıma gazla 2 yıldır abonelikler çoğalıyor ve ağır gidiyordu.bu sen çok daha hızlı olacak. 42 km ana hattın döşenmesi aynı zamanda organize sanayi bölgemize, serbest bölgemize doğalgaz arzının artık reel hale getirmiş oldu. Hem şehrimizin havasına hem sanayimizi geliştirecek önemli bir yatırım. 2022 yatırımları yapıp 2023’de yüzde 80 seviyesinde olmasını istiyoruz.

Altyapı çalışmaları tam gaz

Altyapı çalışmaları devam ediyor. Yol inşaatları hızlandı. Tır otoparkı yapıyoruz. İleride lojistik anlamda kapasitemiz artacak. O da hazır 1 ay içinde meclis kararı alacağız ve şehir merkezinde tırların park etmesini hem tarihi bir şehir olarak hem de trafik düzeni anlamında hayata geçireceğiz. Çevre yolunun hemen bağlantısı var. Şehir merkezinden geçen ağır trafik var. Şehirlerarası devlet kararyolu adanan menderes bulvarından çalışıyor. Bizim için dezavantaj haline gelmeye başladı. Hem transit yolcular hem şehir merkezi anlamında. Genel başkan yarımcımız Hamza dağ Bergama’daydı. Bakanlığa aradı şu anda yüzde 70 seviyesinde yıl sonunda hizmete alınmış olacak. Bergama çok rahatlayacak bu yolun açılması ile. Kozak-Kuzey çevreyolunu programa aldırdık. 2023’de ödenek ayırıp onu da projesi hazır olduğu için başlanacak. Bunlar Bergama’nın genel görünümünü değiştirecek önemli projeler. Bergama’nın hayat kalite4sini yükseltecek önemli projeler.

Yatırımlar başlıyor

Bergama’da ekonomik, ticari gelişmeler var. Bizim için çok önemli. OSB çok önemli. Bölgemiz aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojilerin yapıldığı beşinci bölge teşvik kapsamında. Şehrimizde 2 büyük firmanın biri kanat fabrikası biri de jeneratör, motor fabrikası kuruldu. Bunun devamı gelecek. Biz geldiğimizde Bergama OSB’de yüzde 25 doluluk oranı vardı. Şu an yüzde 100 olduk. Yatırımlar başladı, temeller atıldı. Planlı bir şekilde firmaları seçerek alıyoruz. Ağır atıklar içermeyen, daha teknolojik ürünlerin üretildiği işletmelerin burada yer almasını sağladık. Büyüme çalışması başladı. Batı Anadolu Serbest Bölge şehrimizde kuruluyor. 3 yıldır takiplerini yapıyorduk. Eylül 2021’de cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazete yayınlandı. Ticaret Bakanımımz Mehmet Muş göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde aksiyon aldı. 3 yıllık emeklerimizin karşılığını geçtiğimiz yıl aldık. Geçtiğimiz ayda ticaret bakanlığımızla Batı Anadolu Serbest Bölge Anonim Şirketi arasında protokol imzalandı. Hızlı bir şekilde yatırımlar başlıyor. Çevre düzenlemesi, altyapı çalışması başlıyor. Yatırımcısı hazır. Gaziemir’de yaptığı faaliyetlerden, istihdam kapasitesinden üretim teknolojilerine kadar çok önemli bölgeler. Özellikle İzmir’deki serbest bölge Türkiye’nin en iyi, en verimli örneği. Türkiye’deki serbest bölgelerin yüzde 25 üretimi neredeyse İzmir’de gerçekleşiyor. O tecrübenin Bergama’ya aktarılması çok önemli. Tecrübeyle Batı Anadolu Serbest Bölgesi gelişecek. Yatırımcısı hazır. Yüksek teknoloji içeren katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ile ilgili bir hassasiyet var. Yakında planlı bir şekilde fabrikaların yükseldiğini göreceğiz.

Sayın valimizin bir ziyareti oldu.İZKA Genel sekreteri kaymakamımızı ve uzmanlarla birlikte Çandarlı Limanını ziyaretimiz oldu. Bununla ilgi güzle haberler bizi bekliyor. Çandarlı limanı 45 yıllık bir hayal. Dönemin ulaştırma bakanımız Binali Yıldırım’ın desteği ile altyapısı ciddi bir yatırım yapıldı. Üstyapı için teklif beklendi. Başta otoyolun olmamasından dolayı uzadı. Çünkü yatırımcı liman ile otoyol bağlantısını bekliyor. O zaman ihaleye otoyolda koydular ama giren olmadı. Ama şu anda otoyol tamamlandı. Çandarlı kavşağından limana inen bir otoyol bağlantısı var. Bizim için önemliydi tamamlandı. Üstyapı ihalesiyle ilgili ulaştırma bakanlığımızla görüştüğümüzde uygun bir teklif beklendiğini, uluslar arası bir teklif beklendiğini söyledi. İnşallah bunu da etap etap büyütmeyi planlıyoruz. Sanayi Bakanımız önümüzdeki günlerde gelecek. Çünkü liman arkasında endüstri bölgesi oluşturmayı planlıyoruz. Bölge çok büyük. Akdeniz’de liman ve liman arkasındaki en geniş bölgeye sahip çandarlı körfezindeki. Bergama tarafında bulunan alan. 5 km sahilimiz var. Yatırıma elverişli bir bölge. 3 etapta büyütülmeyi planlanıyor. Bu sadece Bergama, İzmir ekonomisine değil Türkiye ekonomine etkileyecek çok büyük proje. Dünyada ilk 10, ilk 5’e girebilecek bir proje. Dip derinliği ile körfezdeki avantajlarıyla. Arka planında şu da planlandı. Bölgemizde kıyı ege, kuzey kıyı egede rüzgar güllerinin üretimi çok fazlalaştı. Neredeyse karada yapılacak alan kalmamış durumda. Şimdi denizde yapılmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde WindEurop CEO’su gelmişti onula da görüştük. Artık denizde yapılması ile ilgili fikirleri var. Bunun yapılabilmesi için denizde yapılanların kanat uzunlukları çok fazla. Kanadın üretilip limana sevk edilmesi oldukça zor. Liman arkasında bunun üretilmesi ile ilgili fikirler var. Sanayi bakanımız ve ticaret bakanımız bunun koordinasyonunu enerji bakanımızı da dahil edip koordinasyon toplantısı önümüzdeki günlerde Ankara’da gerçekleştirebiliriz. Bunlar makro ekonomiyi ilgilendiren konular. Bölgemizde ülke ekonominse ilgilendiren önemli konular."

“Her tarihi eser yerinde değerli”

Çalınan Zeus Sunağı ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Koştu, “Son 30 yılda bazı belediye başkanlarının bu konuyu öne çıkardı bazıları hiç önemsemedi. Bizim bu konuyla ilgili göreve geldiğimizde Almanya’da bile ses getiren açıklamalarımız oldu. Ama tel bu konuyla ilgilenmemiz mümkün değil. Hatta sunağın getirilmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde tavsiye kararı aldık. Sunağın burada olması çok önemli. Çünkü o tarihi eser buraya ait. Her tarihi eser yerinde değerlidir. Kim ne derse desin sunak 140 yıl önce hukuksuzca, çalınarak götürülmüştür. Burada olması bizim arzumuzdur” dedi.

Kruvaziyer turizmden faydalanamıyoruz

Bergama’nın kruvaziyer turizminden yeterince faydalanamadığını kaydeden Başkan Koştu, “Kruvaziyer turizminden yeterince faydalanamıyoruz. Operatörlerin maalesef Bergama’ya eğilimi yok ama biz projelerimizi hayata geçirdikçe Bergama daha cazip şehir haline gelecek. Burası bir açık hava müzesi, çok daha özellikli bir yer. Şehir merkezinde yapacağımız düzenlemeler turistlerin daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak. Operatörlerin gelen talep doğrultusunda mecburen yönelmesi turizmden daha fazla faydalanmamızı sağlayacak. O yüzden yaptığımız projeleri çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Koştu’dan İZBAN açıklaması

İZBAN hattının Bergama’ya uzatılmasına ilişkin ise Başkan Koştu, “Yaklaşık üç yıldır Aliağa geçişi konuşuluyor. Aliağa’da İZBAN hattı yerin altından mı, üstünden mi geçecek, şehri bölecek mi bölmeyecek mi gibi o şehrin de kaygıları var. Bunlar oturulup konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile büyük oranda mutabakata varıldı gibi gözüküyor. Yakında yatırımın başlamasını arzu ediyoruz. Aynı zamanda İZBAN hattı sadece Bergama’ya değil Kınık ve Soma’ya da uzayacak. Bölge olduğu gibi İzmir’e raylı sistemle bağlanacak. Bu bizim için önemli. Bergama’dan çıkan bir kişi valizini aldığında havalimanına kesintisiz olarak gidebilecek ya da havalimanında inen biri vatandaş kesintisiz olarak Bergama’ya ulaşabilecek. Çok büyük konfor. Her şey hazır; projeler hazır, kamulaştırmalar Bergama sınırına kadar geldi, devam ediyor. Mutabakat sağlandıktan sonra yap işlet devret veya farklı bir modelle ihaleye çıkılacak ve 42-45 kilometrelik bu hat Bergama’ya bağlanmış olacak” dedi. Başkan Koştu, projenin ihale tarihine ilişkin ise henüz net bir tarih olmadığını belirtti.

Bergama planlı büyüyor

Bergama’nın planlı büyüdüğünü ve planlı büyümesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Koştu, “Çünkü önümüzde iyi olmayan örnekleri gördük. Birçok şehirde çarpık özellikleri gördük. Şehri de bir tek kimlikle sıkıştırıp bırakmamak gerekiyor. Bergama coğrafi olarak çok geniş bir yer. İl mesafesinde bir ilçe. 137 mahallemiz var. Her bölgesini kendi içinde planlamak gerekiyor. Organize Sanayiyi kendi içinde planlamak gerekiyor. Serbest Bölgeyi yine planlı bir şekilde şartları oluşturupta planlamak gerekiyor. Tarihi ve turizm alanlarını bozmamak gerekiyor, orayı korumalıyız. Orman alanlarımız zaten kanunlarla korunuyor ve bizimde bu konuda hassasiyetimiz var. Tarım alanlarına burada imar açılması kesinlikle söz konusu değil. Mevcut imar sahası bellidir. Nüfusun artışı noktasında yeni alanlar bakıyoruz ama bunlar tarıma elverişli olmayan daha kayaç araziler üzerinde olacaktır. Çünkü bir taraf arkeolojik sit bir taraf tarımsal sit. Bunlara uyarak büyümemiz gerekiyor ve bu şartlar altında yürüyoruz. Bunun dışında şansımız da yok. Böyle güzel bir şehri bozma gibi bir lüksümüz de yok. hepsini birbirini çatıştırmadan, çakıştırmadan planlı bir şekilde büyütebiliriz” dedi.