Laçin: İnsanlar açlıktan ölmektense intihar ediyor!

Açlık ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hergün bir intihar haberiyle güne başladıklarını söyleyen İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Maalesef Van Erciş’te ayakkabı boyacılığı yapan bir vatandaşımız daha ekonomik çaresizlik nedeniyle kendini asarak yaşamına son verdi. İnsanlar artık açlıktan ölmektense intihar etmeyi çözüm olarak görüyor. Bu acıları artık durdurun” dedi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile birlikte yaşananlara dair açıklamalarda bulunan Başkan Evren Laçin, pandemi sürecinde seyyar satıcılar ve sokak sanatçıları olmak üzere tüm esnafın zor günler yaşadığını belirtti. Van’ın Erciyeş ilçesinde de yaşanan intiharın aslında esnafın bir türlü duyulmayan yardım çığlığı olduğunu belirten Laçin, Van’da ayakkabı boyacılığı yaparak yaşamını sürdüren 55 yaşında ve 5 çocuk babası seyyar esnafımız yaşadığı açlığa, sefalete daha fazla dayanamayıp intihar etmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

“TEK SERVETİMİZ SATIŞ TEZGAHIMIZ”

Her geçen gün ülkemizin farklı illerinden işsizlik ve borç nedeniyle intihar eden seyyar satıcı ve sokak sanatçısı haberlerinin peşpeşe geldiğini kaydeden Laçin, “Seyyar esnafımız; yoksul halkımızın can simidi, enflasyonun, pahalılığın düşmanıdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi parti genel başkanları, valilerimiz ve yerel yöneticilerimize sesleniyoruz; biz seyyar satıcılar sadece ailemizin rızkını temin etmek için çalışıyoruz. Bizim bankada paralarımız, altınlarımız yok. Tüm servetimiz satış tezgahımız ve sokaklardaki alın terimizdir ama bunun da karşılığını alamıyoruz. Pandemi zaten bizi derinden etkilerken artık intihar etmek istemiyoruz. Vicdan sahibi yöneticiler artık bizim sesimizi duysun” dedi.

"BİR YANDAN EKMEK PARASI, DİĞER YANDAN ZABITA”

CHP’li Milletvekili Kani Beko ise pandemi döneminde başta seyyar satıcılar olmak üzere, 5 milyona yakın kişinin işsiz kaldığını, işini sürdürmek zorunda olanların ise ekmek parasını bile zor kazandığını vurguladı. Beko, “Pandemi süreci yetmezmiş gibi seyyar satıcılarımız hem günlük 50-60 lira için koşturuyor hem de zabıtaya ekmek teknesini kaptırmamak, ceza yememek için büyük uğraş veriyor. Sokak sanatçılarımız ve müzisyenlerimiz açlığa mahkum oluyor ve kendi elleriyle yaşamlarına son veriyor” ifadelerini kullandı.

“NEDEN OLANLARIN VİCDANI RAHAT MI?”

Van’ın Erciş ilçesinde yaşanan olayın ne ilk ne de son olmayacağını sözlerine ekleyen Beko, “Geride 5 çocuğunu bırakmak zorunda kalan bu baba belki de çocuğunun karnını doyuramadığı, derdini kimseye dinletemediği ve hiçbir umudu kalmadığı için bu yolu seçti. Bir insanın kendi canını almasına neden olan yetkililerin acaba vicdanları rahat mı?” diye sordu.

“5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI”

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını çalışarak kazanan fabrika işçileri, küçük esnaf, seyyar satıcılar, çiçekçiler, müzisyenler, düzensiz ve günübirlik işlerde çalışanların zor günler geçirdiğini kaydeden Milletvekili Beko, “Alınan tedbirler haklı olabilir ancak bunlar pek çok sektörü bitirip bu sektörlerde çalışan milyonlarca emekçiyi evlerine ekmek alamaz duruma düşürmüştür. Başta seyyar satıcılar olmak üzere, 5 milyona yakın kişi işsiz kalmıştır. Umarım bu intihar, önlem alması gerekenleri artık harekete geçirir ve başka çocuklar anasız, babasız büyümek zorunda kalmaz” dedi.