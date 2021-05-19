Laçin: Yardım yapılacak esnafı kim, neye göre belirleyecek?

Türkiye’de 6,5 milyon seyyar satıcı bulunduğunu hatırlatan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyar satıcıların da dahil olduğu 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin liralık yardım yapılacağını açıkladı. Yardım yapılacak seyyar esnaf sayısı ülke genelinde 50-100 bin gibi bir sayıda olacağını tahmin ediyoruz. Bu isimleri kim, neye göre belirleyecek? Yardım verdik demek için bu iş yapılmasın” dedi

Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa, hükümetten 5’er bin ve 3’er bin liralık hibe desteğinde bulunulacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 3 bin lira hibe desteği alacak meslek grupları ise berber, seyyar satıcı, müzisyen, bakım, onarım, tamirat, kaporta, sıhhi tesisat kozmetik, oyuncak, hediyelik eşya, oto yıkama, tuhafiye, ayakkabıcı, bakırcı, çilingir olarak sıralandı.

Toplam 1 milyon 150 bin esnafa 3’er bin liralık yardımda bulunulacağının belirtildiği açıklamanın ardından gözler, yapılacak yardımın hangi koşullara yapılacağına çevrildi. Resmi Gazete’de bu konuda henüz bir açıklama olmadığını aktaran İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Hangi seyyar satıcıya bu yardım yapılacak belli değil. Bugün sadece İzmir’de 250 bin seyyar satıcı ve sanatkarı bulunuyor. Türkiye genelinde bu sayı 6.5 milyon. Esnaf Odaları’na kayıtlı seyyar satıcılar dikkate alınırsa bu meslek grubunun neredeyse 100’de 1’i bile zor faydalanır. Çünkü seyyar satıcılar odaya kayıt olmak aidatını bile denkleştiremiyor” diye konuştu.

“ELİMİZDEKİ BİLGİLERİ VERİRİZ”

İzmir’de seyyar satıcı ve sanatkarları kendilerinin temsil ettiğini sözlerine ekleyen Laçin, “Meclisimiz bünyesindeki 9 dernek ve 7 kooperatif ile en geniş kapsamlı seyyar kayıtlarına sahibiz. Gerçekten mağdur olan, bu yardımı hak eden seyyar satıcıları da yakından tanıyoruz. Eğer devletimiz bizden bu kayıtları isterse seve seve vermeye hazırız. Fakat bu hibe desteğinin adı ‘verdik oldu’ olmasın. Mutlaka bizlere de danışılsın. O zaman bu yardımlar amacına ulaşmış olur” ifadelerini kullandı.

ZABITA, POLİS, AÇLIK

Daha önceleri zabıta korkusu yaşarken, pandemi sürecinde bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasına takıldıklarını vurgulayan Laçin, diğer yandan polis cezasıyla karşılaşma korkusuyla eve kapanan seyyar satıcıların ya açlıktan ölecek ya da intihar edecek noktaya geldiğini anlattı. Kendilerinin her zaman kayıt altına alınmak istediklerini kaydeden Evren Laçin şunları söyledi:

“Sabit esnafın olmadığı alanlarda, devletimize vergimizi ödemek ve sosyal güvenceye kavuşmak istiyoruz. Eğer kayıt altına alınırsak 6.5 milyon kişilik bir istihdam yaratılmış olur. Hijyenik koşullarda, denetlenebilir bir sistemi halkımız hak ediyor. Her geçen artan işsizlik sonucu, 4 emekliden 1’i ve 10 öğrenciden 1’i seyyar satıcılığa başlamış durumda. Memuriyetten atılanlar, öğretmen olup atanamayanlar da bu işten karnını doyuruyor. Artık bizi görmezden gelmeyin.”