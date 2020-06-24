Laf değil proje üretiyoruz

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından geçen bir yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla paylaştı. Aksoy, 'Projeler yaptıkça eleştiriliyoruz, eleştirildikçe daha iyi projelere yöneliyoruz. Eleştirilere kulak veriyoruz, eleştiriler bizi güçlü kılar” dedi

31 Mart yerel seçimlerinde oyların büyük kısmını alarak göreve gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyesi’ne ait Tepe Sosyal Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Görevde bulunduğu bir yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri hazırlanan video ile tanıtan Başkan Aksoy, burada yaptığı konuşmada, “Menemen, İzmir içerisinde büyüme potansiyeli en büyük olan ilçelerden birisidir. İzmir’in kuzey aksında Menemen’in nüfusu hızla artmaktadır. Bu bilinçle projelerimize özen gösteriyoruz. Projeler yaptıkça eleştiriliyoruz, eleştirildikçe daha iyi projelere yöneliyoruz. Eleştirilere kulak veriyoruz, eleştiriler bizi güçlü kılar” dedi.

Menemen’in çehresi değişiyor

Menemen’de birikmiş alt yapı sorunları olduğunu ve bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Serdar Aksoy, şunları söyledi: “Menemen’de yollar ve altyapı ile ilgili ciddi şikayetler vardı. Bu konuda hemen çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın rahat etmesi amacıyla gece yürüttüğümüz çalışmalarla başta ana arterler olmak üzere yol bakım ve onarım çalışmaları ile parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Aynı şekilde mahallelerimizin park ihtiyacına da hızla yanıt verdik. Bir yılda ilçemize Türkelli Fırat Çakıroğlu Parkı, Seyrek Şehitler Parkı, Esatpaşa Ahmet Taner Kışlalı parklarını kazandırdık, Asarlık Ahmet Kaya Parkı ile Asarlık Demokrasi Parkı’nın da yapımına başladık. Menemen Şehir Parkımız başta olmak üzere birçok parkımızı yenileyerek çocuklarımız için daha güvenli ve sağlıklı oyun alanları haline getirdik. Açılışını yaptığımız Srebrenitsa Anıtı, Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı, Şehitler Parkı içindeki Şehitler Anıtı, Uğur Mumcu Heykeli, Kubilay Heykeli gibi anıt ve heykellerle Menemen’in çehresini değiştirdik.”

Yerelden kalkınma atağı

Kalkınmanın yerelden başlayacağı inancıyla hareket eden Başkan Aksoy, köylerin kalkınması ve köylünün refahı için göreve geldiği günden bu yana çalışıyor. Hizmet verdiği bir yıllık süreçte; Emiralem Çilek Festivali, Çaltıköy Hıdırellez ve Yörük Şenliği, Bozalan İncir Festivali, Koyundere Köy Şenliği, Göktepe Köy Pazarı gibi etkinlikleri düzenleyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katkıları ile Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği’ni gerçekleştiren Üretici Köylü Pazarı Projesi’nin çalışmalarına devam eden Başkan Aksoy, “Yıllardır ötelenmiş, gündeme alınmamış olan köylümüz son süreçte yeniden ön plana çıkmaya başladı. Ekonomik krizle birlikte Türkiye’de kalkınmanın inşaat sektörü ile olamayacağı anlaşılmış bulunuyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen’de tarım kenti. Bundan sonra Bozalan inciriyle, Emiralem çileğiyle, Menemen üzümüyle anılacak. Artık üreticimizle omuz omuzayız” açıklamasını yaptı.

Soruları cevapladı

Basın mensuplarından gelen Menemen Belediyesi’nin ne kadar borcu olduğuna dair soruya Başkan Aksoy, “Nasıl bir belediye teslim aldığımızı herkes biliyor. Öncelikle Menemen’deki tüm gayrimenkullerimizi geri aldık. Çok düşük rakamlarla kiralanmış olan gayrimenkullerimizin kiralarını yeniden güncelledik. Belediye kasasına giren bütün paraların belediye hizmetlerine harcanmasına özellikle dikkat ediyoruz” dedi. 31 Mart seçimlerinden sonra bir müfettiş getirdiklerini ve her şeyi ortaya koymasını istediklerini söyleyen Aksoy, “Biz göreve geldiğimiz anda Menemen Belediyesi’nin 315 milyon TL borcu vardı. Şuan ise 270 milyon TL gibi bir borcu mevcuttur. Belediyelerin hepsinin borcu vardır, ancak önemli olan bu borçların çevrilmesidir” dedi. Geçtiğimiz aylarda Menemen Belediyesi tarafından yapılan Karavan Buluşmaları’nın bundan sonra da devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya ise Başkan Aksoy, “Bu sürecin geçmesinden sonra bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” cevabını verdi.

Ovada inşaata izin yok



Menemen Ovası’nda bulunan yapılar ile ilgili bir soru üzerine Başkan Aksoy, “Menemen bir tarım kenti. Burada sadece muz ve çay yetişmiyor. Geri kalan tüm ürünler yetişiyor. Menemen Ovası’nda inşaata kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çanakkale yolunda görülen tüm binalar imar affından faydalanmış durumda. Bu yüzden oralara müdahale etmemiz mümkün değil. Bizim dönemimizde alınan bir imar izni yok” dedi. Pandemi sürecinde Menemen Belediyesi’nin gelirlerinde kesinti olup olmadığı yönündeki bir soruyu da Aksoy, “Pandemi sürecinde belediyemize gelen paradaki kesinti yüzde 50 oldu. Tüm kamu alanları kriz içerisinde. Yüzde 50’lik kesinti neredeyse tüm belediyelere uygulandı. Bize gelen paraların kesilmesinin yanında birde iller bankasından gelen paraların kesilmesi bizler için çok büyük bir sorundu” şeklinde cevapladı.