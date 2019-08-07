Leo Schwechlen resmen Göztepe'de

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Pendikspor'dan Batuhan, Borussia Dortmund'dan Hüseyin ve Anderlecht'ten Sanneh'le sözleşme imzalayan Göztepe, yedinci takviyesini eski oyuncusu Leo Schwechlen'i alarak gerçekleştirdi.

Leo Schwechlen resmen Göztepe'de
07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58

Geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçiren Fransız defans oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı. Göztepe'ye 2016-17 sezonunda 1'inci Lig'deyken Anorthosis takımından gelen deneyimli futbolcu, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon Erzurumspor'da top koşturan 30 yaşındaki Leo, 34 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika oynayıp en istikrarlı isim olmuştu.


Kaynak: DHA
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