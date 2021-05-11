Levha var, önlem yok!

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hasar alan 92 yıllık tarihi Yeni Kavaflar Çarşısı’nın kapılarının durumu insan yaşamını tehdit ediyor. Konak Belediyesi tarafından her an yıkılma riskine karşı kapıların üzerine sadece iki adet levha asılıp başka hiçbir güvenlik önlemi alınmadı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde büyük can kayıpları ve yıkımlar yaşanırken kentteki tarihi yapılarda hasar aldı. Depremde hasar alan tarihi yapılardan birisi de 1922 yılında meydana gelen İzmir Yangını'nda pek çok işyerinin zarar görmesinin ardından inşa edilen Yeni Kavaflar Çarşısı. Büyük İzmir yangınından sonra düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde esnaf ve zanaatkârların desteklenmesine karar verilerek bu doğrultuda Ali ve Cemal adlı iki müteahhit kardeş tarafından inşa edilen yapının kapıları hasar aldı. Depremde tarihi çarşısının “Kuvvet” ve “Birlik” kapılarının betonarme üst taçları yıkılmış blok halinde kopan beton kütleleri insanlara çok fazla zarar vermeden düşmüş kapıların üzerine de iki adet uyarı levhası asılmıştı.

Can kayıpları yaşanabilir

İnşası 1929 yılında tamamlanan Birinci Ulusal Mimarlık dönemi eseri Yeni Kavaflar Çarşısı’nın Fevzipaşa Bulvarı’na bakan “Kuvvet” ve “Birlik” kapılarının betonarme üst kısımlarının depremde hasar almasının ardından kapıları üzerine Konak Belediyesi tarafından “Dikkat Yıkılabilir” ve “Dikkat! Can ve mal güvenliğiniz için yaklaşmak tehlikelidir” ifadelerini yer aldığı iki levha asıldı. İzmir’in merkezinde gün içinde binlerce insanın önünden geçtiği ve onlarca insanın içine girip çıktığı tarihi çarşının kapısının üzerine iki levha asılıp bırakıldı. Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen tarihi yapıda ne herhangi bir restorasyon çalışması başladı ne de bir güvenlik önlemi alındı. Tehlikeli olduğu tespit edilen kapının üst betonarme kısmı bu haliyle insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Yıkılması halinde yaralanma ve can kayıpları yaşanabilir.

92 yıllık tarih

Çankaya semti, Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde yer alan 92 yıl önce 64 dükkânla hizmet vermeye başlayan tarihi çarşı 1981 yılında İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi. 2008-2009 arasında ise Konak Belediyesi tarafından restore edildi. Birlik, Kuvvet ve Varlık kapıları Fevzipaşa Bulvarı'na, Kavrukzade Kapısı Tarihi Kemeraltı Çarşısına ve Sevinç Kapısı Mantocular Çarşısı'na açılan tarihi çarşının toplam beş kapısı bulunuyor. İzmir’in en önemli tarihi çarşıları arasındaki yerini koruyan tarihi yapı içerisinde yer alan 64 dükkânda birçok sektör faaliyet gösteriyor.