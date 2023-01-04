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Lezita İzmir'de ilk konsept mağazasını açtı

Lezita, gıda markası vizyonu doğrultusunda ilk konsept mağazasını açtı. Markanın tüm ürünlerinin bir arada sunulduğu Lezita Satış Mağazası, İzmir Göztepe'de hizmete vermeye başladı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Konsept mağazalarımızı tüm illere yaymayı hedefliyoruz" dedi

Lezita İzmir'de ilk konsept mağazasını açtı
04 Ocak 2023 Çarşamba 15:36

Beyaz et markası olmanın ötesinde, gıda markası vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Lezita, hayata geçirdiği yatırımlarına yenisini ekleyerek ilk konsept mağazasını İzmir'de açtı. İzmir Göztepe'de hizmet veren Lezita Satış Mağazası'nda markaya ait tüm ürünler bir arada sunulurken, satın alınan ürünler mağazadan pişmiş olarak da teslim alınabiliyor. Konsept mağazalarını daha geniş bir ürün yelpazesiyle tüketiciyle doğrudan temasa geçebileceği alanlar olarak konumlandıran Lezita, mağaza içerisinde bulunan Lezita Şef Koleksiyonu'nda ise; önlük, maşa, kesme tahtası, baharat değirmeni gibi özel üretim mutfak malzemelerini tüketicinin beğenisine sunuyor.

"İhtiyaç ve beklentileri belirliyor, buna göre aksiyon alıyoruz"

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül açılışta yaptığı konuşmada, 2023 yılında konsept mağaza sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ergül, "Müşterilerimize istedikleri ürünü, istedikleri miktarda ve zamanda, en uygun fiyata sunabilme hedefiyle, işlenmiş piliç eti sektörünün lideri olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Demografik yapıyı okuyor, ihtiyaç ve beklentileri belirliyor, buna göre aksiyon alıyoruz. Bilgi birikimimizi gıda sektöründe farklı alanlara taşımak istiyoruz. Bir gida markası olma vizyonu ile yeni alanlara yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi sunduğumuz kanalların çeşitliliğini artırıyoruz. Daha fazla seçeneğin yer aldığı konsept mağazalarımızla, Lezita'yı tüm yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Konsept mağazalarımızı tüm illerimize yaymayı hedefliyoruz. Yeni konseptin markamıza katkısının büyük olacağını düşünüyoruz" dedi.

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