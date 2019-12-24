Lezzetli Kış Şöleni Kültürpark'ta devam ediyor

Bu yıl ilk kez gerçekleşen "Lezzetli Kış Şöleni", yeni yıl ruhuyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Basmane 9 Eylül Kapısı'ndan Kültürpark'a giren konukları kapıda ışıklı hediye paketi, içeride ise bembeyaz dev bir yılbaşı ağacı ile ağaç süslenirken kullanılan dev top şeklindeki süs karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez gerçekleşen Lezzetli Kış Şöleni, gencinden yaşlısına konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Eğlence ve lezzeti bir arada sunmayı hedefleyerek yola çıkan Lezzetli Kış Şöleni, 20 Aralık'tan bu yana büyük rağbet görüyor. Kültürpark'ın ev sahipliği yaptığı Lezzetli Kış Şöleni, hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Onur konuğu İl Hatay'ın kendine has lezzetleri büyük ilgi görürken, oyun alanları, atlı karınca, buz pateni, hediyelik eşyalar bölümü gibi çeşitli etkinlikler dolu dolu günler yaşatıyor. 31 Aralık Salı gününe kadar ziyaret etmek isteyen misafirler için 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak Lezzetli Kış Şöleni'nde girişler ve etkinliklerden ise ücret alınmıyor.

Dev yılbaşı ağacı

Onur Konuğu İl Hatay'ın kendine has lezzetleriyle damaklara hitap ettiği Lezzetli Kış Şöleni, ışıl ışıl süslemeleriyle konuklarını büyüledi. Şölen ziyaretçilerini Basmane 9 Eylül Kapısı önünde oluşturulan ve ışıklandırılan hediye paketi karşıladı. Hollere giden yol üzerinde palmiyeler yardımıyla ışıl ışıl bir görünüm elde edilirken, hol girişindeki dev yılbaşı ağacı büyük ilgi gördü. Üzerindeki ışıklar, süslemeler ve kardan adam maketiyle birlikte fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Ağacın hemen arkasında bulunan, yılbaşı ağacı süslemede kullanılan dev süs top da büyük rağbet gördü. Şölen konukları, ışıklı topun içine girerek sevdikleriyle unutulmaz bir hatıranın sahibi oldu.

Küre çocukları büyüledi

Renkli görüntüler hollerde de devam ediyor. Hol 1/A'da bulunan dev kar küresi önünde de uzun kuyruklar oluştu. İçinde köpükler yardımıyla kar yağan küre, özellikle çocukların uğrak noktası oldu. Ayrıca maketten yapılan Eskimolar, Eskimo evi, hemen yanında hayvan canlandırmaları da Lezzetli Kış Festivali'nden anılar biriktirmek isteyenlerin uğradığı yerlerden biri oldu.