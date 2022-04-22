Limontepeli çocuklara 23 Nisan hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerin sorunlarına hızla çare üretmek için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri, Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdı. Başkan Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasındaki 35 Yaşayan Park’tan biri olan Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı’nda iklim krizine dirençli susuz yetişen bitkiler ve meyve ağaçları da yer alıyor. Park yarın Başkan Soyer’in de katılacağı törenle açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte üretilen refahı adil bölüştürme ilkesi kapsamında hizmet yönünden geri kalmış mahallelerin ihtiyaçları Acil Çözüm Ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediyor. Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi sakinlerinin park ve yeşil alan ihtiyacı üzerine yapılan Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı yarın hizmete giriyor. Park, aynı zamanda Başkan Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasındaki 35 Yaşayan Park’tan biri olma özelliğini taşıyor.

Çocuk şenliğiyle açılacak



Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda saat 15.00’te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılacak. Parkın açılışında illüzyon gösterisi, DJ performansı, ritim dans topluluğu gösterisi, tiyatro, halk oyunları gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak.

Birçok farklı birim birlikte çalışıyor



Mahalledeki ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, mahallenin demografik yapısının çıkarılması, parkın isminin belirlenmesi gibi birçok konuda Acil Çözüm Ekipleri saha çalışmaları yürüttü. Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, belediye şirketlerinden İZBETON parkın içindeki yol ve kaldırım işlerini yaparak bankların yerleşimini tamamladı, parktaki kültürel etkinliklerin ve atölyelerin yapılacağı yapıyı onardı. Ayrıca parka bir basketbol sahası ve çocuklar için oyun grubu da eklendi. Mahallede yapılan anket sonucunda parka 2017’de Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay U¨stc¸avus¸ Yahya Efilog^lu’nun ismin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Meyve ağaçları dikiliyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzDoğa ise parkta mahallelinin toplayabileceği meyve fidanlarının dikimine başladı. Parkta dut, zeytin, badem, incir, erik, ayva, dağ çileği, asma, biberiye, pırnal meşesi, Anadolu palamut meşesi, zakkum, mor salkım, leylak ve sandal gibi türler toprakla buluşturuluyor.