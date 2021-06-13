REKOR ONDA!
REKOR ONDA!
0
ALTAY ADINI ORAYA YAZDIRDI
ALTAY ADINI ORAYA YAZDIRDI
0
HİÇBİR YIKANMAYI KAÇIRMIYOR!
HİÇBİR YIKANMAYI KAÇIRMIYOR!
0
TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM!
TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM!
0

Linda hiçbir yıkamayı kaçırmıyor!

İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından sahiplenilen ve oto yıkama bölümündeki fırçaların arasına girip yıkanmasıyla dikkat çeken 'Linda' isimli köpek, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle ilgi görüyor

13 Haziran 2021 Pazar 14:30

Narlıdere ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibi ve personeli tarafından bakımı üstlenen 'Linda' isimli 8 yaşındaki köpek, istasyonun otomatik oto yıkama bölümündeki dev fırçalarda serinleyip temizlendiği görüntülerle ilgi görüyor. 'Linda', yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yeniden yıkama bölümünün önünde daha fazla vakit geçirmeye, bir aracın gelip yıkama işlemine girmesini beklemeye başladı. Akaryakıt istasyonunun sahibi olan Melis Foçalı, 'Linda'nın yaklaşık 8 yıldır kendileriyle beraber olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğinde çok küçüktü. Bütün bakımlarını biz karşılıyoruz. Biz mama verdikçe o da burayı sahiplendi. Bütün aşılarını yaptırıyoruz. Burada bizimle birlikte yaşıyor, kalıyor. Geldiği andan beri yıkama makinesine serinlemek için giriyor. Normalde tüyleri çok kabarık ve büyük. Biz yeni traş ettirdiğimiz için çok belli olmuyor. Bunu yapmayı kendisi keşfetti, biz de sonradan fark ettik. Bir köpekten çok da beklenmedik bir durum. Müşteriler de bu durumu şaşkınlıkla karşılıyorlar. Her yıkamada, hiç sekmeden buraya geliyor, makinaya giriyor, hiçbirini kaçırmıyor. Müşteriler de onu görünce hemen video ve fotoğraf çekiyorlar" dedi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir köpek #oto yıkamacı köpek #köpek yıkanma
Önceki Haber
TÜBİTAK Başkanı'ndan müsilaj açıklaması: Ege de risk altında!
Sonraki Haber
Altay adını oraya yazdırdı
İzmir'de meslek odaları depremzedeler için 115 konut yapacak
İzmir'de meslek odaları depremzedeler için 115 konut yapacak
0
Başkan Soyer Kars'ta: El ele vererek kurtulacağız
Başkan Soyer Kars'ta: El ele vererek kurtulacağız
0
İzmir'deki o apartman göz göre göre yıkılmış!
İzmir'deki o apartman göz göre göre yıkılmış!
0
İzmir'de 5 spor tesisi yenilendi
İzmir'de 5 spor tesisi yenilendi
0
TÜBİTAK Başkanı'ndan müsilaj açıklaması: Ege de risk altında!
TÜBİTAK Başkanı'ndan müsilaj açıklaması: Ege de risk altında!
0
İzmir'de 'korsan' denetimi
İzmir'de 'korsan' denetimi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.