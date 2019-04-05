Lionlardan hastaneye 134 bin dolarlık cihaz bağışı

Ege ve Akdeniz Lions Kulüpleri Federasyonu çatısı altında düzenlenen kampanyalar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne çocuk kanserinin erken tanısını sağlayabilmek için 134 bin dolarlık cihaz bağışlandı. Uluslararası Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Gudrun Yngvadottir'in de katıldığı törenle cihazlar hastaneye teslim edildi.

Kampanya, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu'na bağlı, İzmir Menemen Kubilay Lions Kulübü'nün önderliğinde, İzmir Alaybey Lions Kulübü, İzmir Aliağa Lions Kulübü, İzmir Bayraklı Smyrna Lions Kulübü ve İzmir Phokaia Lions Kulübü'nün ortaklığında gerçekleşti. Sosyal ve kültürel etkinlikler ile bağışçılardan toplanan 34 bin dolarlık yardımlara ilave olarak Uluslararası Lions Vakfı (LCIF)'den 100 bin dolarlık katkı sağlandı.

Yeni nesil analizler

Kampanyalarda toplanan 134 bin dolar ile çocukluk çağı kanseri nöroblastom hastalığında tanı, tedavi kararı ve takibinde kullanılacak, moleküler incelemelerin etkin yapılması için, yeni nesil dizi analiz cihazı ve ilgili ekipman ve malzemeler satın alınarak, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Eğitim ve Araştırma Laboratuvarına bağışlandı.

Cihazların hastaneye bağışlanması töreni, iki yüzü aşkın ülkede 1 milyon 457 bin gönüllüsü ile çalışmalarını sürdürmekte olan sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin Dünya Başkanı, İzlandalı Gudrun Yngvadottir, Uluslararası Lions Kulüpleri Türkiye Konfederasyon Başkanı Nasuhi Öndersev, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Federasyon Başkanı Zeynep Kocasinan, bağışı gerçekleştiren kulüplerin başkan ve üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu, Enstitü Müdürü, Pediatrik Onkololi Başkanı Prof. Dr. Nur Olgun, Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Safiye Aktaş, Türkiye ve İzmir Lions Federasyon ve Derneklerinin üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. Açılışa ayrıca Onkoloji Enstitüsü öğretim üyeleri, öğrencileri ve çalışanları da katıldı.