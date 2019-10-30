Liyakat'tan Cumhuriyet nostaljisi

Türkiye Cumhuriyetinin 96. Yılında Lİyakat Derneği, kutlamalara Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetlerle katılarak İzmirlilere Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti' nin 96. yıldönümü kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir'de büyük coşkuyla kutlandı. Bağımsızlığın en önemli adımlarının atıldığı İzmir'de, Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen korteje vatandaşlar ve İzmir'in önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Girişimcilere destek veren Liyakat Derneği de bu yıl farklı bir organizasyona imza atarak korteje katılanlara Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Korteje Cumhuriyet dönemi kıyafetleriyle katılarak organizasyonu renklendiren Liyakat Derneği üyeleri, kortejin ilgi odağı oldu. Her yıl düzenlenen Cumhuriyet kutlamalarında bu yıl farklı ve dikkat çekici bir mesaj vermek istediklerini belirten Liyakat Derneği Başkanı Berkay Eskinazi, 'Biz çağdaş Türkiye'nin girişimci iş insanları olarak Cumhuriyeti temsil eden değerlerin vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Liyakat Derneği olarak girişimcilerimize önderlik ederken, bu yılki kutlamalarda Cumhuriyetimizin temel değerlerini sembolize eden dönem giysilerini giyerek bu değerlere sahip çıktığımızı göstermek istedik. O dönemi yansıtan şapkalar, giysiler ve aksesuarlar bir döneme damga vurmuş, tüm dünyanın Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıdığı ve saygıyla önünde eğildiği bir dönemi hatırlatıyor. 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş yıldönümünde İzmirlilere hoş bir anı bırakmak istedik. Cumhuriyetimizin 96. yaşı kutlu olsun' dedi.