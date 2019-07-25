Lozan, tüm canlılığıyla bağımsızlığımızı gözetiyor

Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümünü kutlayan Başkan Soyer, "Döneminin antlaşmaları günümüzde önemini yitirmiş veya uygulanmazken, Lozan tüm canlılığıyla ülkemizin bağımsızlığını gözetiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Agora Lions Kulübü, İzmir Lozan Lions Kulübü ve İnönü Vakfı Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi. İzmir Sanat'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında döneme ait fotoğraflar, karikatürler ve Lozan Barış Antlaşması ile ilgili gazetelerde yayımlanan haberlerin yer aldığı bir sergi de açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lions 118–R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Kemal Çemberci, kulüp başkanları, Altınordu Futbol Kulübü altyapı sporcuları da katıldı. Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta yer alan sergi 27 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Lozan Antlaşması'nın 96. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, ülkelerin tarihinde önemli belge ve antlaşmalar olduğunu, bu antlaşmaların ülkelerin kuruluşu, kaderi ve geleceğini etkilediğini söyledi. Lozan Antlaşması'nın tam da böyle bir belge olduğunu söyleyen Soyer, "1. Dünya Savaşı sonrası topraklarımız, dönemin emperyalist devletleri tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Ancak özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız üzerine ipotek koymaya çalışanlara; büyük bir Anadolu isyanıyla izin verilmedi. Lozan'a giden süreç ve imzalanan antlaşma, tam da bu ortak iradenin, birlikte ve özgürce yaşama mücadelesinin benzersiz bir kazanımı oldu" dedi.

Cumhuriyet'in kurucu anlaşması

Lozan'a giden yolda; Anadolu'nun her bir köşesinden gelen temsilcilerin, Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu gösterdiğini ve saltanatı kaldırdığını hatırlatan Başkan Soyer, "Sonrasında, büyük bir siyasi ve diplomatik zafer olan Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşması. Tarihte birçok savaş olmuş ve antlaşmalar imzalanmıştır. Bu antlaşmaların çoğu günümüzde önemini yitirmiş veya uygulanmazken, Lozan tüm canlılığıyla ülkemizin bağımsızlığını gözetiyor" şeklinde konuştu.

Emperyalizm ile mücadele

Dünya halklarının emperyalizme karşı kazandığı en büyük başarının Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kalıcılığının yegane ilham kaynağıdır. Keza, dünyada ezilen, sömürülen pek çok halk da bu mücadeleden aldığı ilhamla bağımsızlığına kavuşmuştur. İzmir, bu mücadelenin kazanımlarının en güçlü savunucusu olmaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir kurtuluşun kalesidir. Bağımsızlığın kalesidir. İzmir demokrasinin kalesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve özgür bir ülke olarak temellerini atan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Lozan Barış Antlaşması'nın mimarı İsmet İnönü'ye, minnet ve şükranlarımla, Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıl dönümünü kutluyorum."

İsmet İnönü'nün İzmirli olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Lozan'ın ve İsmet İnönü'nün önemini ve değerini İzmirlilerle daha çok paylaşmaya, daha çok çalışmaya, daha çok projeler üretemeye hazır olduklarını belirtti.

Türk tarihinin dönüm noktası

Lozan Barış Antlaşması'nın Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu belirten Agora Lions Külübü Başkanı Dilek Şensözlü Yavuz ise "Böylesine önemli bir zaferin hem anılması hem de anlatılması gerektiğine inanıyorum. Biz de açılışını gerçekleştirdiğimiz sergiyle buna bir katkı sunmak istedik" şeklinde konuştu. Lozan Lions Kulübü Başkanı Feriha Özlütürk ise "Lozan Barış Antlaşması ile Avrupalı devletlerin hasta adam olarak değerlendiğini devletimiz hukuksal olarak tescillenmiş, sınırları resmen belirlenmiştir" dedi.