Lozan Zaferi 96. yılını coşkuyla kutlayacak

Lozan Barış Antlaşması'nın 96’ncı yılı anlamlı bir dizi etkinlik ve sergiyle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasında önemli bir zafer olan Lozan Barış Antlaşması'nın 96’ncı yıl dönümü düzenlenecek etkinlik ve sergiyle coşkuyla kutlanacak.

İzmir Agora Lions Kulübü, İzmir Lozan Lions Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Vakfı işbirliği ile düzenlenecek “Lozan Barış Antlaşması 96. Yıl Dönümü Etkinlikleri”nde Lozan Konferansı ve Barış Antlaşmasının tüm süreçleri anlatılacak.

Etkinlikler kapsamında Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı tarih olan 24 Temmuz'da İzmir Sanat'ta Lozan sürecini gözler önüne serecek olan sergi ziyaretçilere açılacak. 27 Temmuz'a kadar açık olacak sergide başta İsmet İnönü olmak üzere konferansa katılan delegelere ait fotoğraflar, karikatürler ve o tarihlerde yayımlanan gazeteler yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lions 118 – R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Kemal Çemberci, kulüp başkanları ve üyelerinin katılımlarıyla Kültürpark'taki Lozan Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlanacak olan programda İzmir Sanat’taki serginin açılışı töreni gerçekleşecek. Açılış töreninin ardından ise anma konuşmaları yapılacak. Programda son olarak ise İnönü Vakfı tarafından hazırlanan Lozan Antlaşması Animasyon Filmi gösterilecek.

Lozan Barış Antlaşması 96. Yıl Dönümü Etkinlikleri Programı

24 Temmuz Çarşamba

15:00 Kültürpark Lozan Anıtına Çelenk bırakılması

16:00 Sergi Açılışı (27 Temmuz’a kadar devam edecektir.)

16:30 Anma Konuşmaları

Lozan Antlaşması Animasyon Film Gösterimi