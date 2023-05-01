Lüks sitedeki yangında kriminal laboratuvar raporu bekleniyor

İzmir Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin incelemelerini tamamlayan polis, kundaklama olup, olmadığının tespiti için binadan alınan numuneleri kriminal laboratuvara gönderdi. Site güvenlik görevlisinin ifadesinde, elektrik panosunun yandığını gördüğünü söylediği öğrenildi

Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks sitenin 3'üncü blokunda yangın çıktı. Site sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloku saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, havadan ve karadan müdahale ile 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ayağından yaralandı. Olay yeri inceleme ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını dün tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Polisin olay yeri inceleme ekiplerinin aldığı numuneler, ayrıca kundaklama olup, olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi. Ayrıca itfaiye raporunun hazırlanması içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sitenin güvenlik görevlilerinden birinin polise verdiği ifadesinde, elektrik panosunun yandığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürerken, yangının elektrik kontağından mı yoksa bir kundaklama sonucunda mı başladığının tespiti için, uzman ekiplerden gelecek raporun beklendiği belirtildi.