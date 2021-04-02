ALTIN KAPLAMALI PASTIRMA!
ALTIN KAPLAMALI PASTIRMA!
0
3 PENİSLE DÜNYAYA GELDİ
3 PENİSLE DÜNYAYA GELDİ
0
DENİZ SEZONUNU AÇTILAR
DENİZ SEZONUNU AÇTILAR
0
TREN RAYDAN ÇIKTI: 36 ÖLÜ
TREN RAYDAN ÇIKTI: 36 ÖLÜ
0

Lüks villaya kumar baskını: 39 kişiye ceza

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan villaya düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi

Lüks villaya kumar baskını: 39 kişiye ceza
02 Nisan 2021 Cuma 13:07

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan villaya, uzaktan kumandalı bahçe kapısının açıldığı sırada operasyon düzenlendi. Villada 39 kişi kumar oynarken yakalandı. Villada çok sayıda oyun kağıdı ile 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 Euro ele geçirildi.

Yakalanan kişilere kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 122 bin 850 olmak üzere toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında ise, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

Bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan villanın, polis baskınlarına karşı üzerinde dikenli teller olan 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrelendiği, uzaktan kumandayla açılan kapının arkasında bariyer olduğu ve yolların güvenlik kameralarınca gözlendiği belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #villa #kumar #kumar operasyonu
Önceki Haber
3 penisle dünyaya geldi!
Sonraki Haber
Hastanede yatak bulamadığı için isyan etmişti. Aslı hayatını kaybetti
Başkan Arda: Kadınların çığlığını ilk seçimde duyacaksınız
Başkan Arda: Kadınların çığlığını ilk seçimde duyacaksınız
0
Güzelbahçe Meclisi’nde İstanbul Sözleşmesi tartışması
Güzelbahçe Meclisi’nde İstanbul Sözleşmesi tartışması
0
Kanseri yendi, hasta çocuklar için koştu
Kanseri yendi, hasta çocuklar için koştu
0
İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü!
İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü!
0
Hastanede yatak bulamadığı için isyan etmişti. Aslı hayatını kaybetti
Hastanede yatak bulamadığı için isyan etmişti. Aslı hayatını kaybetti
0
Bölgesel kalkınma toplantısı İzmir’de yapılacak
Bölgesel kalkınma toplantısı İzmir’de yapılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.