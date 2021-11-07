Maça gider gibi kan vermeye gittiler

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin Göztepe Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği kan verme etkinliğine, yüzlerce taraftar katıldı. Stadyumu andıran atmosferin oluştuğu renkli etkinlikte; konfetiler patlatıldı, meşaleler yakıldı

Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe Spor Kulübü ile Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin ortaklığıyla, Göztepe Kenar Mahalle Taraftar Derneği Başkanı Yiğit Demirli öncülüğünde Gültepe Meydanı'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Yüzlerce taraftarın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kan veren taraftarlara forma hediye edildi. Arma sevdalısı Göz- Göz taraftarı, kan verme tırları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'nın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, meydan adeta stadyumu andırdı. Taraftarlar marşlar söyleyip eğlenirken konfetiler patlatıldı, meşaleler yakıldı. Polis ekipleri de meydan çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Etkinlik hakkında konuşan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Panayır havasında geçiyor. Yoğun bir katılım var. Kan merkezi müdürlerimizle yaptığımız görüşmeye göre, en fazla katılımın olduğu etkinlik. Kan verme etkinliğine destek olanlara birer forma hediye ediliyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Amacımız akşama kadar 600 ve üssü kan toplamak. Şu ana kadar çok iyi gidiyor" dedi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise, "Kızılay hem afet hem de doğal anlarda vatandaşların yanında olan bir kuruluş. Bizler de aynı anlayışla yanlarında olduk. İzmir depremi, Marmaris yangını gibi afetlerde Kızılay'ın yanındaydık. Bugün etkinliğe ilgi çok güzel. Armaya bağlı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizim de taraftarımızın moddosu 'iyi günde, kötü gündedir'. Kızılay ile bu anlayışta örtüşüyor. Tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TAKIMIN ADI KAN VERMELERİNE YETTİ

Etkinliğe katılarak kan veren taraftarlardan fabrika işçisi Burak Eken (36), "Arma sevdası uğruna geldik. Ailem dışarıda beni bekliyor. Eşim de kan verdi. Ben sürekli kan veririm. Ancak Göztepe'nin ismi geçtiği için bu kez özellikle geldim" dedi. Boyacı ustası Ersin Gürler (22), "Göztepe taraftarıyım. 6 ayda bir kan veriyorum. Etkinliği duyunca geldim. Her şey Göztepe’miz için" diye konuştu.

Aşçı Serdar Kalaycı (24), "Kızılay'a kan bağışı yapmanın faydalı olduğunu bildiğim için kan vermeye geldim. Göztepeli olduğum için bu etkinliğe öncelik verdim. Katkıda bulunmak istedim" ifadelerini kullandı.