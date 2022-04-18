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Maçta acı ölüm! O anlar saniye saniye görüntülendi

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:44

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.
Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #foça #maç #ölüm #halı saha maç ölüm #kalp krizi #kaleci kalp krizi
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