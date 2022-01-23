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Maçta kalp krizi! Yürekler ağızlar geldi!

23 Ocak 2022 Pazar 10:19

Bornova Belediyesi Karşıyaka ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta mücadelesi konuk ekibin Başantrenörü Cengiz Karadağ'ın maç sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yarım kaldı. İlk müdahalesi Bornova Belediyesi sağlık ekiplerince yapılan tecrübeli antrenör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzücü olay, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ikinci periyodunun sona ermesine 4 dakika 48 saniye kala gerçekleşti. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 37-28 önde götürdüğü mücadelede Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, oyunun alanının kenarında bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden Karadağ'a ilk müdahaleyi Bornova Belediyesi sağlık ekipleri yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu ilk müdahalenin ardından yine Bornova Belediyesi'ne ait ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Cengiz Karadağ'ın bilincinin yerinde olduğu ve anjiyoya alındığı açıklandı.

Maç tatil edildi

Üzücü olay sonrası devam eden karşılaşmanın ilk yarısı Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47 – 36 üstünlüğü ile tamamlandı. Devre arasında konuk ekip maçın ertelenmesi talebinde bulundu. Bornova Belediyesi Karşıyaka kenar yönetiminin bu talebi olumlu karşılaması üzerine Baş Hakem Uğur Özen mücadeleyi kaldığı yerden oynanmak üzere ileri bir tarihe erteledi.

Etiketler; #maç #kalp krizi #bornova #basket maçı
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