Mahalle lavanta kokacak mahalleli para kazanacak

Büyükşehir Belediyesi Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Belediye, çiftçilere lavanta üretimi ve yağınını çıkarılması için destek de sağlayacak.

Buca'nın kırsal Doğancılar Mahallesi kısıtlı imkanlarla sürdürdüğü lavanta üretimini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle genişletiyor. Büyükşehir ekipleri, Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi kapsamında Buca'nın Doğancılar Mahallesi'ne bugün 31 bin beş yüz lavanta fidesi dağıttı. Ekonomik değeri yüksek olan lavanta, kozmetik ve ilaç sanayinde yoğun olarak kullanılıyor. Fide dağıtım etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Doğancılar'da lavanta parselleri yaratarak ayrıca kırsal turizmi de desteklemiş olacaklarını vurguladı. Projeye dahil olan Doğancılarlı üreticilere Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından lavanta üretimi konusunda eğitim ve teknik destek de verilecek.

Lavantanın yağı çıkacak

Köyün rakımının lavanta ekimine uygun olduğunu dile getiren üretici Ahmet İdem, "Lavantalarla gelir elde edeceğiz. Lavantanın yağını, suyunu çıkaracağız. Girişimci, üretici olacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Üretici Hafife Çınar da lavantaları işledikten sonra üretici pazarlarında satacaklarını söyledi. Kadınların desteğiyle bu işe baş koyduklarını söyleyen Doğancılar Köyü Muhtarı Nebahat Coşkun ise şöyle konuştu: "Hedefimiz sabunu, yağını, suyunu çıkararak kadına, eşine muhtaç olmadan bir gelir kaynağı yaratmak. Kendi elinin emeğiyle kazancını çıkarmalarını sağlamak."

Daha önce de dağıtmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi kapsamında Kiraz'da kekik fidesi, Urla'da kuşkonmaz pençesi ve çilek fidesi, Karaburun'da nergis soğanı dağıtmıştı. n İpek Şentürk