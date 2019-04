Mahallede ne yapılacaksa önce muhtar bilecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 31 Mart yerel seçim sonrasında Konak'ın muhtarlarıyla bir araya geldi. Kültür Park Ada Gazinosu'nda gerçekleştirilen buluşmaya tüm muhtarlar katılım gösterdi.

28'i yeni seçilen, 83'ü yeniden seçilen olmak üzere toplam 111 mahalle muhtarının katıldığı buluşmada belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Batur, tüm muhtarları tebrik ederek 'Birlikte çok güzel işler yapacağız, ben size güveniyorum' dedi.

Talimatımdır

Batur, birlikte olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Özellikle kampanya sırasında tespit ettiğimiz sıkıntılar var. Sizlerden gelecek şikayetler, yapılması gerekenler ve projelerinizi paylaşmanızı istiyoruz. 'Birlikte Konak' dedik, birlikte yola çıktık. Bu birlikteliğin en önemli ayaklarından bir tanesi muhtar kardeşlerim. Bu dönem Konak'ta muhtar arkadaşlarımızla birlikte neler yapabileceğimizi, kente neler katabileceğimizi hep birlikte göstereceğiz. Geçmişte çalıştığım Narlıdere'de özellikle muhtar arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelip, mahallelerdeki sıkıntıları, yapılacak çalışmalar ve çalışmaların yol haritasının çizilmesi konusunda şimdiye kadar hep ortak akılla çalıştık. Ortak akıl bizim en önemli çözüm yöntemimiz. O mahallede bir şey yapacaksak onu önce muhtarımız bilecek. Tüm belediye çalışma arkadaşlarıma talimatımdır" dedi.

Yanınızda olacağız

Muhtarların her zaman kendilerine ulaşabileceği sözünü de veren Başkan Batur, muhtarlardan da mahalleleriyle ilgili her türlü sorunu açık sözlülükle bildirmelerini istedi. Demokrasinin en önemli unsurlarının muhtarlar olduğunu dile getiren Batur, "Halkla en hızlı şekilde teması sağlayan birimler sizlersiniz. O nedenle bizler de yerel yönetim anlayışımızla, hizmet anlayışımızla, belediyecilik anlayışımızla her zaman olumlu gözle baktığımız, demokrasinin olmazsa olmazı muhtarlarımızla beraber Konak'ta çok güzel işler yapacağız. Sizlere güveniyorum. Her zaman yanınızda olacağız" diyerek tüm muhtarlara başarılar diledi.

Sorunlar dile getirildi

Başkan Batur'un konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerindeki sıkıntıları, sorunları ve isteklerini dile getirdiler. En çok dile getirilen sorunların başında sayıları giderek artan sokak köpeklerinin zaman zaman tehlike oluşturduğu ve bu soruna bir çözüm bulunması, kaldırım ve yolların bozuk olması, doğalgazın mahallelerine gelmesi, semt ve spor merkezi sayılarının artırılması gibi konular ortak sorun ve istekler olarak dikkat çekti.



Kemeraltı'na el atılıyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın alt ve üst yapı ile otopark sorununun da dile getirildiği Muhtarlar toplantısında başkan Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı'nın 13 milyon liralık altyapı ihalesini yaptığını ve özellikle yağmur sularının bertarafı konusunda yeni bir yapılanma gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi. Batur, Kemeraltı'nın her noktasının kazılacağını ve yeniden yapılacağını, yapım süresinde elektrik de dahil olmak üzere alt yapıyla ilgili değişikliklerin yapımına kısa süre sonra başlanacağını söyledi.