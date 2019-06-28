Mahallelinin istemedi diye onay çıkmadı

Menderes'te kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay çıkmadı

Mahallelinin istemedi diye onay çıkmadı
28 Haziran 2019 Cuma 14:00

Bakanlık, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemede, tesisin kurulmak istendiği alanın mahalledeki zeytin bahçelerine 3 kilometre mesafede bulunduğu, tesisin faaliyete geçmesi durumunda oluşacak tozun, zeytinlikleri olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dikkate alarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı.

Menderes ilçesinde, seracılık ve zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Ataköy Mahallesi'ne 8 kilometre uzaklıkta kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine izin çıkmadı. ÇED süreci başlatılan ve geçen 8 Mayıs'ta da katılım toplantısında projeye itiraz eden mahalle sakinleri, çekincelerini yazdıkları dilekçelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti.

Süreç sonlandırıldı

Bakanlık, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tesisin kurulmak istendiği alanın mahalledeki zeytin bahçelerine 3 kilometre mesafede bulunduğunu, faaliyete geçmesi durumunda oluşacak tozun, zeytinlikleri olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dikkate alınarak, ÇED sürecini sonlandırdı.

Ataköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Balcı, tesisin kurulmaması için mücadele ettiklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Tesis kurulsaydı çok mağdur olacaklarını belirten Balcı, "Burada tarım tamamen bitecekti. O nedenle mutluyuz. Bütün kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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