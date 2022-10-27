Mahkeme kararına rağmen hakkını alamıyor

Askeri hastanelerin kapatılmasıyla Sağlık Bakanlığına geçen Birlik Sağlık Sen Üyesi Fetay Sabancı, hak kayıplarını yargıya taşıması ve lehine karar verilmesine rağmen yaklaşık 4 aydır yeşil pasaport alamıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Tüm hakları saklı kalmak kaydıyla asgari hastanelerden Sağlık Bakanlığı hastanelerine devredilen personellerden, asgari hastanede 3. Dereceye düşüp yeşil pasaport alabilen memur, devlet hastanesinde 5. Dereceden aşağıya düşemiyor ve yeşil pasaport alamıyor. İzmir’de de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün darbe girişimi sonrası askeri hastanelerin kapatılmasıyla Sağlık Bakanlığına geçen Birlik Sağlık Sen Üyesi Fetay Sabancı, hak kayıplarıyla ilgili yargıya başvurması ve mahkemenin lehine karar vermesine rağmen yaklaşık 4 aydır yeşil pasaport alamıyor.

Birlik Sağlık Sen Üyesi Fetay Sabancı’nın mağduriyetiyle ilgili sendika binasında basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “İzmir Torbalı İlçemizde Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sendika üyemiz Fetay Sabancı’nın, sendikamız avukatı vasıtasıyla açmış olduğu davayı kazanmış ve yeşil pasaport almaya hak kazanmıştır. Davanın sonuçlanmasından yaklaşık 4 aylık süre geçmiş olmasına rağmen, yeşil pasaport için yaptığı başvurular sonuçsuz kalmıştır. Sağlık Bakanlığıyla yapılan yazışmalarda yetkililer aşçı kadrosunda olan personeli 3. dereceye düşüremeyeceklerini, Sağlık Bakanlığında aşçı kadrosunun karşılığının 3. derece değil, 5. derece olduğu ifade edilmiştir. Sorunun nüfus müdürlüğü tarafından çözülmesi gerektiği, nüfus müdürlüğü ise, 3. dereceye düşmeyen memurun yeşil pasaport alma hakkının olmadığını ifade ederek, her iki kurum yargı kararının ortada kalmasına sebep olmaktadır” dedi.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Doğruyol sözlerinin devamında ise “Devredilen kurumlardaki personelin hiçbir hak kaybına uğramayacağı ifade edilse de, maalesef çok sayıda personel hak kayıplarına uğramıştır. Kendisine yeşil pasaport verilmeyen, yargı kararıyla almaya hak kazanan aşçı kadrosunda bulunan Fetay Sabancı kendisinin uğradığı hak kaybını yargıya başvurarak geri aldı ancak yaklaşık 4 aydır pasaportunu alamadı. Mağduriyet devam ediyor. Yaşanan sorun memurun sorunu değildir. Kurumlar yargı kararlarını 30 gün içerisinde uygulamak zorundadırlar” diye konuştu. Doğruyol, yargı kararına rağmen söz konusu kararı uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.