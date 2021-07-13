Mahkumlar GES’le aydınlanacak

Aliağa’nın Bahçedere Mahallesi’nde bulunan İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu elektrik ihtiyacını kurulacak olan Güneş Enerji Santralinden karşılayacak. Projenin inşası için ÇED süreci başlatılırken İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Güneş Enerji Santrali’nin 5 ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

FATİH ÖZKILINÇ-Aliağa’nın Bahçedere Mahallesi’nde bulunan İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından “Güneş Enerji Santrali (5,48 MWe, 7,85 hektar)” kurulması için Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başlatıldı. Planlanan güneş enerji santralinin kurulu gücü 5,48 MWe olup alan büyüklüğü 7,85 ha olacak. Proje alanı çevresinde kuruma ait ceza evi binası bulunurken en yakın yerleşim birimi Yukarı Şakran Mahallesi olup, en yakın hane kuşuçumu 1,86 km uzaklıkta bulunuyor. Güneş enerji santralinde monokristal fotovoltaik modüller ile üretilen doğru akım elektrik enerjisi eviriciler yardımıyla alternatif enerjiye çevrilecek. Planlanan güneş enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisinin tamamı, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumunun ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak.

14 bin 840 adet panel kurulacak



Proje konusu güneş enerji santrali, 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin, Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti madde 5 kapsamında ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri bendi kapsamında kurulacak. İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Güneş Enerji santrali (5,48 MWe, 7,85 Hektar) 6 santralinin verimi en yüksek (%95-98) şekilde tasarlandı. Güneş Enerji Santralinde14 bin 840 adet 440 Wp panel,55 adet 100 kWe inverter, 5480 kWe (AC) / 6529,6 kWp (DC) yer alacak. ÇED Kararının ve gerekli olması halinde diğer izinlerin alınması ile derhal montaj çalışmalarına başlanacak olup montaj, kurulum ve devreye alma işlerinin 5 ay sürmesi planlanıyor. Projenin inşaat aşamasında 14 personel görev alacak olup işletme aşamasında ise 3 personelin çalışması planlanıyor. Projenin işletme ömrü ise 30 yıl olarak planlandı.

Proje yaban hayata zarar vermeyecek

Projenin etki alanındaki flora ve fauna endemik tür içermezken etki alanında, Bern sözleşmesi veya Red Data Book kategorilerine giren herhangi flora türü tespit edilmedi. Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan türler ve diğer yaban hayatı türleri üzerine bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı olarak öldürülmesi veya alıkonulması, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler söz konusu olmayacak. Söz konusu faaliyette 2020-2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarına ve Bern Sözleşmesi hükümlerine uyulacak.