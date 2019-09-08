Mahkumlar kantin fiyatlarından şikayetçi

Türkiye genelinde 400’e yakın cezaevinde 270 binden fazla tutuklu veya hükümlü bulunuyor. Harcama limitleri ve bütçeleri sınırlı olan mahkumlar, cezaevindeki kantin fiyatlarına isyan ediyor. Enflasyondaki artış Türkiye genelinde tüm ürünlere zam olarak yansırken, cezaevi kantinlerindeki özellikle sebze ve meyve fiyatlarının İstanbul’un zengin semtlerindeki fiyatlarla yarıştığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, cezaevi kantinlerindeki fiyatların yüksek olduğuna dair iddiaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sordu. Cezaevi kantinlerinde satılan peynir, zeytin, yoğurt, domates, salatalık gibi temel gıdaların güncel fiyatlarının açıklanmasını isteyen Sertel, “Türkiye’de enflasyon ve buna bağlı olarak da zamlar aldı başını gidiyor. Cezaevlerinde ise durum daha kötü. Dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesinin yasak olduğu cezaevlerinde kantin alışverişine mecbur olan mahkumlar, fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor. Örneğin biber 8-10 liradan, pazarda 1-1.5 lira olan domates de 4 liradan aşağı düşmemiş. Cezaevi kantinleri birer ticarethane olmadığı gibi zengin semtlerde açılan market veya manav da değildir. Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen bu kantinler, kar payı gözetmeksizin amme hizmeti verecek şekilde işletilmelidir” dedi.

Fiyatlar açıklansın

Önceki yıllarda etiket fiyatları ile kasa da ödenen fiyatlar arasında ciddi farklar olduğuna ilişkin haberler yapıldığını hatırlatan Atila Sertel, cezaevi kantinlerinin Adalet Bakanlığı tarafından tek elden denetlenmeye başlandığını ve fiyatların da merkezden belirlendiğini söyledi. Tek merkezde toplanan yetkilerin aksaklığa neden olduğunu vurgulayan Sertel, denetimin olmadığı yerde başıboşluğun doğacağını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti:

“Cezaevlerinde yatan mahkumlardan sıklıkla telefon alıyorum. Haftalık belli bir harcama limiti olan mahkumlar kantinde satılan ürünlerin yüksek fiyatlarından şikayetçi. Haftalık 500 lira harcama kotası olan bir mahkum, zamlı fiyatlardan önce temel ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü bu parayla karşılayabiliyordu. Özellikle son bir yılda ülkemizde hemen her ürünün fiyatı yüzde 100’lere varan oranda arttı. Bu artışın cezaevi kantinlerinde ise çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Hatta özellikle sebze ve meyve fiyatlarının İstanbul’un zengin semtlerindeki manavlarla yarıştığı ifade ediliyor. Dolayısıyla haftalık harcama limiti değişmeyen mahkumlar, kantin fiyatlarındaki aşırı artıştan dolayı bu 500 lirayla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Ucuz iş gücü olarak görülen mahkumlar, pahalı ürünlere ve sağlıksız koşullara mecbur ediliyor. Adalet Bakanı tüm cezaevlerinde uygulanan fiyat listesini paylaşsın ve kamuoyu da bu fiyatları karşılaştırma imkanı bulsun. Cezaevi kantinlerinin de birer ticarethane olmadığı unutulmasın.”

