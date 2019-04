Mahmut Özgener: İTO, belediyenin parçasıdır

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İTO yönetimi ile birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. İTO Başkanı Mahmut Özgener ile Başkan Batur'un buluşmasında destek ve birliktelik mesajları verildi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İTO Yönetim Kurulu ile birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a gerçekleştirdiği ziyarette "Aynı düşüncede bir başkanla çalışmak bizi mutlu edecek. Bizim, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eskiye dayanan bir dostluğumuz ve arkadaşlığımız var. İnsana dokunmayı, insanın içinde yaşamayı bilen bir başkansınız. Bu çok önemli bizim için. Zaten başarınızın arkasındaki gerçeğinde bu olduğunu düşünüyorum. Biz İTO seçimlerinde aynı anlayışla hareket ederek Oda seçimlerini 'Ben değil Biz' diyerek kazandık. Bizimle aynı düşüncede bir başkanla, Abdül Batur ile aynı masada oturuyoruz şu an ve çok mutluyuz. Bizim odamızın da içinde bulunduğu ilçenin ve İzmir'in en önemli ilçesinin Belediye Başkanısınız. İTO olarak deneyimli ekibimizle herhangi bir çalışma ve proje ve destek ihtiyacınızda her zaman emrinize amadeyiz. Hepimizin ortak düşüncesi şehrimize değer katabilmek. Biz Odamızı belediyenin bir parçası olarak görüyoruz. Konak'ta güzel işler yapacağına inanıyoruz, yeni görevinizde başarılar diliyoruz" dedi.

Hep birlikte güzel işler yapacağız

Başkan Abdül Batur, Konak'ta yapacağı çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi verirken "Konak'ta yapacak çok işimiz var. Birinci öncelikli işimiz Kentsel dönüşüm. İzmir Ticaret Odamızla bu zamana kadar olan süreç ve bundan sonraki süreçte daha iyiye gitmesi özellikle Konak'ta yapılacak çalışmalarda da İTO'nun görüşlerini almak bizim için çok önemli. Özellikle Kemeraltı, Agora ve Kadifekale'ye kadar olan bölgenin tarihi misyon açısından ayağa kaldırılması noktasında sizlerin görüş ve önerileri çok önemli. Çünkü bu kent bizim. Hep birlikte kenti kalkındırmak, heyecan katacak ve halkın içinde olacağı projeler üretmek bizim görevimiz. Tabi her şeyi belediye yapamaz. Ben yapıyorum dersek yanlış olur. Biz yapıyoruz. Zaten 'Birlikte Konak' diyerek yola çıktık. O yüzden sizlerin de katkılarını her zaman bekliyoruz. Oluşacak, aklınıza gelecek proje ve çözüm önerilerini mutlaka bizimle paylaşın. Konak'a geldiğimiz belli olmalı. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Ben buna inanıyorum. Konak benim için çok önemli. 55 günlük seçim maratonunda bir baştan bir başa her yerini dolaştım. 10 bin adım attım günde. Bu süreçte şunu gördüm, Konak yıpranmış, eskimiş. Konak'ta yapacak çok işimiz var. Birinci öncelikli işimiz kentsel dönüşüm. El değmemiş ve ivedi müdahale gerektiren bölgelerimiz için çalışmalarımızı hazırlayarak harekete geçeceğiz. Kentsel dönüşüm uzun soluklu bir çalışma. Ama neticede Konak'ın eskiyen bölgelerine insanlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği yaşam koşullarına ulaştıracağız. Tarihi değerlerin ön plana çıkarılması konusunda yoğunluklu olarak çalışılması gereken Kemeraltı, Agora, Basmane bölgelerinde sizlerin de katkılarını bekliyoruz. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener benim kardeşimdir" dedi.