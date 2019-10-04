MAKTEK İzmir'de hedef 500 milyon dolar

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü: "Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapacak fuarın, bu yıl 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz"

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Makina İmalatçıları Birliğinin (MİB) desteğiyle 9-12 Ekim'de İzmir düzenlenecek MAKTEK İzmir'de 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ersözlü, İzmir Hilton Otel'de düzenlenen basın toplantısında, makina sektörünün Ege Bölgesi'nde önemli bir konumda bulunduğunu ve MAKTEK ile İzmir'de ikinci kez yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. İzmir ve bölgenin, otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminden yüksek pay aldığını belirten Ersözlü, bu oranın her yıl artığını dile getirdi. Bu fuarı düzenlemekteki amaçlarının, sanayinin kalkınmasında önemli rol alan takım tezgahları sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturmak olduğunu söyleyen Ersözlü, şöyle dedi:

"Biz TÜYAP olarak MAKTEK İzmir özelinde Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire'de var olan yurt dışı ofislerimizde yoğun olarak çalıştık. 30'un üzerinde ülkede sahip olduğumuz temsilcilik ağımız ve 17 yurt içi ofisimizin yürüttüğü faaliyetler sonucu etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirdik. 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuar, diğer büyük sanayi şehirlerinden de ziyaretçileri ağırlayacak. Fuar kapsamında 60'ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapacak fuar kapsamında bu yıl 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratılmasını hedefliyoruz."

TİAD Başkanı Fatih Varlık da ihtisas fuarlarının sanayiciyi güncel teknolojiyle buluşturduğunu belirtti. Takım tezgahları sektörünün teknolojiyi arkasına alarak her daim kendini güncellemesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Varlık, ancak bu şekilde hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. MİB Genel Sekreter Yardımcısı Nail Türker de fuarda 30 imalatçıyla yer aldıklarını söyledi.