Malik Tahirler unutulmadı

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 117 vatandaşımızın vefatına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası enkaz altından canlı kurtarılıp hastanede 28 gün yaşam savaşı verdikten sonra 26 Kasım'da hayatını kaybeden amatör futbolcu Malik Tahirler (28) unutulmadı.

Malik Tahirler'in çocukluğundan itibaren altyapısında yetişerek 2011 yılında 1'nci Lig ekibi Karşıyaka'ya transfer olup profesyonelliğe geçtiği eski kulübü Bölgesel Amatör Lig'deki Yeşilovaspor, talihsiz futbolcu için anma köşesi oluşturdu. Kulüp lokalinde Malik Tahirler'in takımda forma giydiği dönemde kazanılan kupaların olduğu bölümde oluşturalan köşeye futbolcunun eski fotoğrafları ve gazete haberleri asıldı. Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından deprem anında vefat eden annesi Nazmiye Doğrayan'a sarılı halde çıkarılan, yaşama 28 gün tutunup hayatını kaybettikten sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda annesi ve diğer depremzedelerin yanına defnedilen talihsiz futbolcunun Yeşilova'nın evladı olduğunu belirten eski antrenörlerinden Metin Küçükoğullarından, "Bizim elimizde büyüdü. Çeşitli takımlara transfer olsa da Yeşilova'nın maçlarını İzmir'de olduğu zaman hiç kaçırmazdı. Yeşilova'ya olan bağlılığı müthişti. Çok cana yakın, vefakardı. Biz onu futbolcumuz değil de evladımız gibi görüyorduk" diye konuştu.

Adına turnuva yapacağız

Malik Tahirler'i hiçbir zaman unutmayıp anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Metin Küçükoğullarından, "Yeşilova Spor Kulübü'nde Malik'in ayrı bir yeri vardı. Zaten fotoğraflarını albüm yapmıştık. Biz Malik'i zaten unutmayız, unutturmayacağız. Onu anmak için elimizden geleni yapacağız. Anma günlerinde anacağız. Koronaviris bittikten sonra onun adına Futbol Federasyonu'ndan onay alıp turnuva yapacağız" dedi. Dayısının odasındaki dolabında fotoğraflarının ve gazete haberlerinin asılı olduğunu söyleyen yeğeni Koray Çavuşoğlu, oluşturulan anı köşesi için Yeşilovaspor'a teşekkür etti.