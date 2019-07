Mama ve Su Kapları Başkan Kayalar’dan

Menderes Belediyesi tarafından can dostlar için esnafa ücretsiz mama ve su kabı dağıtımına başlandı.

Menderes Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğinde sokakta yaşayan hayvanlar için “ Sen de el ver, bir kap su ve mama koy insanlığın eli ol” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede ki esnafa mama ve su kabı dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bin çift kabın verileceği kampanyada ilk kapları Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar dağıttı.

Can dostları önemsiyoruz

Belediye olarak can dostların her zaman yanında olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Her canlı gibi sokakta yaşayan hayvanlarımızın da yaşam hakkı var. Onların bu hakkını da korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Görev süremizin ilk 100 gününde 435 kedi ve köpeğimizin kısırlaştırmasını gerçekleştirdik, sokakta yaşayan 491 hayvanımızın da tedavisini yaptık. Menderes’te can dostlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız” dedi.

Kaplar bizden, sevgi hepimizden

HAYTAP ile ortaklaşa çalışarak sokak hayvanlarının sesi olduklarını kaydeden Başkan Kayalar, “ S ıcakların bastırmasıyla sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için HAYTAP ile birlikte ortak bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Menderes Belediyesi olarak bin çift mama ve su kabını esnafımıza dağıtıyoruz. Esnafımızın iş yerleri önünde yer alacak kaplara su ve mama koymalarını istiyoruz. Onların da can dostlarımız için duyarlı olması bizleri mutlu etti. Tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ederim. Mama ve su kaplarımızdan almak isteyen tüm vatandaşlarımız da belediyemizin veteriner işler müdürlüğüne başvurarak ücretsiz kaplarımızdan alabilirler. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz” diye konuştu.