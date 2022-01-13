Manas Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

İzmir Ana Kuşaklama Kanalı kolektöründe yapılacak temizlik, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 13 Ocak Perşembe gününden itibaren Manas Bulvarı’nda 3 ayrı noktanın trafik düzeninde değişikliğe gidilecek. Trafik düzeninin 3 ay içerisinde normale dönmesi planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Ana Kuşaklama Kanalı'nda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları başlıyor. Fatih Caddesi ile 2821 sokak kavşağından başlanılarak Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, Symrna Meydanı, Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu arası temizlik çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında 13 Ocak Perşembe gününden itibaren trafik düzeninde de değişikliğe gidilecek.

Manas Bulvarı’nın 1586/8 sokak hizasında Konak’a gidiş yönü 60 gün süreyle, Manas Bulvarı’nın Haydar Aliyev Caddesi kesişiminde Konak’a gidiş yönünün bir şeridi 30 gün süreyle, Fatih Caddesi’nin Şehitler Caddesi’ne gidiş yönünün bir şeridi ise 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanması ve trafik düzeninin normale dönmesi planlanıyor.