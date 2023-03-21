Manas: Kapitalizmin sonuna doğru geliyoruz

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında konuşan Fütüristler Derneği Kurucusu Alphan Manas, “Evrensel temel gelir kaçınılmaz. Yapay zeka ve robotlar işsizliği dünyada 2040’larda yüzde 20 yükseltecek. Kapitalizmin sonuna doğru geliyoruz” dedi.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında Fütüristler Derneği Kurucusu ve Girişimci Alphan Manas, “2030 Türkiyesi ve Megatrendler” adlı sunum yaptı. Yapay zekanın tarih boyunca gelişimini anlatan Alphan Manas, “Bilgisayar ve teknolojiyi içeren toplumlara endüstri 4.0 dedik. Şimdi Toplum 5.0 geliyor. Yani süper akıllı toplum. Biz artık süper akıllı olmak zorundayız. Yapay zekayı ancak böyle yakalayabiliriz. Birileri için hayat artık bundan sonra çok zor olacak. Kendini geliştiremeyen insanlar için çok zor bir hayat onları bekliyor. Evrensel temel gelir kaçınılmaz. Yapay zeka ve robotlar işsizliği dünyada 2040’larda yüzde 20 yükseltecek. Kapitalizmin sonuna doğru geliyoruz” dedi.

“Yapay zekanın olanaklarından faydalanılmalı”

Gelecekte Türkiye’yi bekleyen risklere karşı çözüm önerilerini sıralayan Manas, “Türkiye stratejik yatırım alanlarını belirlemek ve tek merkezden desteklemek zorunda. TÜBİTAK’ı American National Science Foundation ve Alman Fraunhoufer seviyesine ve yapısına getirmeli. Fonların fonu aracılığıyla özellikle devlet ile çalışacak firmalara yatırım yapılarak Unicorn’lar çıkarmalı. E-Devlet kapısını güçlendirerek bilgi akışını ve saklanmasını güvence altına alarak yapay zekanın olanaklarından faydalanılmalı. Teknokent ve teknoloji geliştirme merkezlerini tek merkezden yönetmek ve yabancı ARGE firmalarını getirmemiz lazım. Bitkisel bazlı et ve süt teknolojileri geliştirilmeli. Dijital Nomad’lerin, emekli CEO’ların ve emekli Avrupalıların yaşayacağı büyük yaşam alanları yaratmamız lazım; İzmir gibi. Yeşil hidrojen ve amonyak için en az 100 milyar dolarlık yatırım alarak oluşturulmalı. Metan hidrat teknolojisini ortak geliştirmeyle Türkiye’nin doğalgaz ihracatının azaltılması lazım” şeklinde konuştu.