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Manda Çayı kokudan arındı, yepyeni bir görünüm kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Manda Çayı’nın İzmir Körfezi’yle buluştuğu bölgeyi hayata geçirdiği rehabilitasyon projesiyle çamurdan arındırdı, deredeki balık popülasyonu dikkat çekici seviyede arttı. Doğal yaşamın yeniden başladığı Manda Çayı’nı sınırlandıran duvarlar ise genç sanatçıların tam 400 metrelik mural çalışmasıyla tablo gibi bir görünüme kavuştu

Manda Çayı kokudan arındı, yepyeni bir görünüm kazandı
15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:51

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından iki ay süren bir projeyle kalıcı ıslah çalışması tamamlanan Manda Çayı'nın Körfez’le buluştuğu bölge artık İzmir’in yeni cazibe merkezi oldu. Yapılan kalıcı ıslah çalışması sonrasında koku ve kirlilik sorununun tamamen ortadan kalktığı Manda Çayı’nda balık popülasyonu kısa sürede arttı. Genç sanatçıların dereyi sınırlandıran duvarlara çizdiği rengarenk resimler ise adeta görsel bir şölen yarattı.


Toplam 7 sanatçı 1 aylık ortak çalışma süresince 400 metre uzunluğundaki duvarı tuval olarak kullandı. Yaklaşık 2 bin metrekare alanıyla Türkiye'de tek parça halinde yapılmış en büyük mural çalışmalarından biri ortaya çıktı.
Başkan Soyer: Kentlerin altyapıya da, sanatsal unsurlara da ihtiyacı var.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cazibesi yüksek bir kent yaratılmasında güçlü altyapı ve sağlıklı çevre kadar sanatsal unsurlarla beslenen görsel güzelliklerin de önem taşıdığını belirterek, “Bu bölge geçen yıla kadar kokusuyla çevreye rahatsızlık veren, aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olan bir haldeydi. Önce kapsamlı bir rehabilitasyon çalışmasıyla dere yatağı temizlendi ve çevresi düzenlendi. Burada yeniden balıklar yüzmeye başladı. Son olarak sanatçı arkadaşlarımız da geceli gündüzlü çalışarak gri beton zemini rengarenk bir tabloya dönüştürdü. Ortaya son derece güzel, insanın içini açan bir eser çıktı. Herkesin eline, emeğine sağlık. Ben çok beğendim. Dilerim hemşerilerimiz de beğenir” diye konuştu.

Yüzülebilir Körfez hedefi için önem taşıyor

İzmir’de konut ve iş merkezlerinin en yoğun olduğu ilçeler arasındaki Bayraklı’da körfeze toprak ve çamur taşıyan Manda Çayı’nı kapsamlı bir çalışmayla ıslah eden İZSU Genel Müdürlüğü, hem görüntü hem de çevre sağlığı açısından çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. 2020 yılının Ağustos ayında tamamlanan ve yüzülebilir Körfez hedefi için büyük önem taşıyan çalışmalar, bölgeyi pırıl pırıl bir hale getirerek canlılığın da artmasını sağladı.
Genç sanatçılar tarafından gerçekleştirilen özel boyama çalışması ile gri renkteki duvara deniz canlılarının figürleri resmedilerek deniz altındaki yaşam yansıtıldı. Tamamlanan mural çalışması, kent estetiğine de zenginlik kattı.

Etiketler; #izmir #manda çayı #izmir koku #tunç soyer
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