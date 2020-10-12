Mandalin Cafe çok sevildi!

Narlıdere Belediyesi tarafından Temmuz ayında hizmete açılan Mandalin Cafe, yaz boyunca Narlıderelilerin yeni buluşma noktası oldu.

Lezzetli ve uygun fiyatlı gıdalarla her kesime hitap eden, hijyen koşullarına önem veren Mandalin Cafe vatandaşlar tarafından da çok sevildi. Başkan Ali Engin “Vatandaşlarımızın ilgisi için son derece mutluyuz” dedi.

Uygun fiyatlı

Narlıdere Belediyesi tarafından kısa süre önce Altıevler’de açılışı gerçekleştirilen ve belediyeye ait ilk aile çay bahçesi olan Mandalin Cafe kısa sürede vatandaşların ilgi odağı oldu. Kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu tesis yaz ayları boyunca, binlerce misafirini ağırladı. Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun olan Cafe, saat 08:30-00:00 arası self servis hizmet veriyor.

Herkesi bekliyoruz

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kısa bir süre önce faaliyete geçirmiş olduğumuz belediyemize ait olan ilk Aile Çay Bahçesi Mandalin Cafe’nin vatandaşlarımız tarafından sevilmesi bizleri çok mutlu etti. İçimize sinerek oluşturduğumuz bu işletmede hijyen ve kalite standartlarına uygun bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. Bölgede önemli bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz. Tüm aileleri ve gençleri bekliyoruz” dedi.



