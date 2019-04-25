Manisalı Yörükler: Deve güreşlerinin kaldırılması doğrudur

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden yörükler, deve güreşlerinin kaldırılıp, oraya harcanacak bütçenin eğitime aktarılmasına tam destek verdi.

Kararın kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Manisa Demircili Yörükler, "Karar yerinde ve çok güzel oldu. Aynı fikirdeyiz" dedi. Başkan Sandal da, "Oradan elde ettiğimiz bütçeyle; okuma ihtiyacı olan ama okula gidemeyen çocuklar okula gidecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben emindim zaten yörüklerimizin bu konuya bizim gibi yaklaşacağına. Yörükler buradaki bütçenin eğitime ayrıldığını duyduktan sonra onlar daha daha çok sevinecekler, daha mutlu olacaklar. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Geleneğimizi sizler yaşatıyorsunuz. Özünüze bağlı tavrınız bizi mutlu ediyor. Sağ olasınız, var olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ondan emin olun: Oradan elde ettiğimiz bütçeyle; okuma ihtiyacı olan ama okula gidemeyen çocuklar okula gidecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bir çocuk kurtuldu mu, bir dünya kurtuluyor" dedi.

Deve güreşlerinin bazı çevrelerce siyasi malzeme edilmesini doğru bulmadıklarını belirten yörükler ise, "Etkinliğin kaldırılması yerinde ve güzel oldu. Buraya harcanacak paranın eğitime aktarılması daha da güzel bir konu. Aynı fikirdeyiz" dedi.