Maraton İzmir yine Türkiye'nin en hızlı parkuru oldu

Erkeklerde Kenyalı atlet Lanny Rutto’nun 2.09.27 ve kadınlarda Etiyopyalı Letebrhan Haylay Gebreslasea’nın 2.27.35’lik dereceleriyle sona eren Maraton İzmir, “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanını korudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği yarışta Rutto, Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in geçen yılki derecesini 8 saniye daha geliştirerek tarihi bir başarı elde etti

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir bir Dünya” için belirlediği Küresel Amaçlar doğrultusunda “atıksız maraton” hedefiyle 42 ve 10 kilometre kategorilerinde koşulan yarışlara 43 ülkeden yaklaşık 5 bin atlet katıldı.

42 kilometrelik yarışın hem startını veren, hem de yarışı tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Üçüncü yarışı da bitirmek çok güzel bir duygu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir’i gençlik ve spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda hedefimize doru adım adım ilerliyoruz. Maraton İzmir bu yolun en büyük adımlarından biri. Çok etkili ve kentimizin tanıtımı açısından da önemli bir gün yaşandı. Gelecek yıllarda Avrupa’nın en iyi maratonları arasına girebileceğimizi bugün bir kez daha gördük” dedi.

Geleceğin maratoncuları da koştu



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maraton İzmir etkinliklerini haftaya yayarak “Sporfest İzmir” adı altında bir festival de düzenledi. Etkinliklerin yapıldığı Kültürpark’a akın eden binlerce kişi, 12 farklı spor branşını deneyimledi ve İzmir kulüplerinin stantlarını ziyaret etti. Eğlence ve konserlerle renklenen festivalde ilk kez çocuk koşusu düzenlendi. Geleceğin maratoncuları ilk kez piste çıkarak kendilerini gösterme fırsatı elde etti.

Maraton İzmir kapsamında Adım Adım ile yapılan sosyal sorumluluk alanındaki iş birliği ile sivil toplum kuruluşları için 4 milyon TL’ye yakın bağış toplandı.

Sağlık hizmetlerine tam puan



Maraton İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi de sağlık hizmeti sundu. Başhekim Dr. Devrim Demirel ve Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Uçar, organizasyon süresince sağlık ekibi ile birlikte aktif görev aldı. Dr. Mesut Nalçakan’ın sağlık hizmetleri direktörü olarak görev yaptığı ekipte tam donanımlı acil çadırında acil tıp, kardiyoloji uzmanı ve 6 paramedik, fizyoterapi çadırında 8 fizyoterapist, parkurda ve bitiş çizgisinde tam donanımlı 7 ambulans, acil yardım için parkurda 20 bisikletli doktor, bitiş çizgisinde 18 sağlık gözetim ekibi toplam 78 kişilik bir sağlık ordusu çalıştı. Dr. Yıldırım Gezgin tıp fakültesi ve acil ve ilk yardım bölümü öğrencileri ile bitiş çizgisinde sağlık gözetim ekibinin, Dr. Ezgi Şeker acil çadırının koordinasyonunu yürüttü. Parkurda oluşan sağlık sorunlarına kısa sürede bisikletli doktorlar müdahale ettiler. Yarış sonrası sağlık hizmetleri ilkyardım ve fizyoterapi çadırlarında verildi. Koşuya katılan sporcular özellikle parkurda bisikletli doktorların olması nedeniyle kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ettiler.