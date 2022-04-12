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Maraton İzmir’e uluslararası sertifika

Maraton İzmir, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından “Uluslararası Yol Yarışı” sertifikasına layık görülerek dünya maratonları arasındaki yerini perçinledi. “Sıfır atık” hedefiyle 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü koşulacak maratonun son kayıt tarihi ise yoğun ilgiden dolayı 12 Nisan'a kadar uzatıldı

Maraton İzmir’e uluslararası sertifika
12 Nisan 2022 Salı 09:48

Maraton İzmir dünya maratonları arasındaki yerini perçinledi. 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü “Sürdürülebilir bir dünya” sloganıyla koşulacak Maraton İzmir, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından “Uluslararası Yol Yarışı” sertifikasına layık görüldü. “Sıfır atık” hedefiyle 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü koşulacak maratonun katılımcı sayısı ise rekor seviyeye ulaştı. Pandeminin etkilerinin de ortadan kalkmasıyla yoğun ilgi gören Maraton İzmir’in kayıtları ise yarına (12 Nisan) kadar uzatıldı. Maraton İzmir’e kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

7 bin 420 bağışçıdan kampanyaya 1,5 milyon TL

Adım Adım ile yapılan sivil toplum işbirliği kapsamında sporcular sivil toplum kuruluşları için koşabiliyor, bu sporcular aracılığıyla ise kuruluşlara bağış yapılabiliyor. 4 Nisan’da başlatılan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu bağış kampanyalarına ise 7 bin 420 bağışçı şimdiden toplam 1,5 milyon TL bağışladı. Bağış kampanyaları 2 Mayıs’a kadar devam edecek. Bağışta bulunmak için lütfen tıklayınız.

Hem spor organizasyonu hem sosyal sorumluluk projesi

Maraton İzmir’in bir yandan sportif bir organizasyon, diğer yandan sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Her dönem ilklerin şehri olmayı başaran güzel kentimiz, Maraton İzmir sayesinde bu kez toplumsal bir hareketin de öncülüğünü yapıyor. Sürdürülebilir bir dünya için koşulacak Maraton İzmir’in sıfır atık hedefine ulaşırken, birçok sivil toplum kuruluşuna destek zemini sağlaması önemli bir misyonumuz olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir için belirlediği spor, kültür, eğitim ve sanat alanında adım adım ilerliyor ve İzmir’i geleceğe taşıyoruz” dedi.

Büyük yarış, büyük sponsorlar


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics paydaşlığında düzenlenen Maraton İzmir’in bu seneki sponsorları Doğa Sigorta ve NEF’in yanı sıra ulaşım sponsoru Corendon Airlines,  tatlı tedarik sponsoru Bolulu Hasan Usta, su sponsoru Pürsu, tedarik sponsorları Türk Kızılay, Carraro ve Züber olacak. Büyük organizasyonun çözüm ortakları ise İzmir Teknoloji, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, HIS Travel, Altekma ve DS şeklinde sıralanacak.
Maraton İzmir 2021’de Türkiye’nin en hızlı maratonu unvanını kazanmıştı.

Etiketler; #izmir #maraton izmir #sertifika #izmir koşu
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