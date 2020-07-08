Marble 24-27 Mart 2021’de

Marble İzmir Fuarı’nın danışma kurulu toplantısı 7 Temmuz'da online olarak gerçekleştirildi. Sektörün ve fuarın geleceğinin planlandığı toplantıda, 27. Marble İzmir Fuarı’nın Fuar İzmir’de 24-27 Mart 2021 tarihlerinde fiziki olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. 26. Marble İzmir Fuarı’nın ise, bu yılının son çeyreğinde dijital çözümlere uygun olarak düzenlenmesi planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı’nın 2020-2021 yıllarına yönelik planlamaları danışma kurulu toplantısında yapıldı. Toplantıda, 2021 yılının tarihi 24-27 Mart olarak belirlenirken; 2020 yılında da ticaretin kaldığı yerden devam edebilmesi adına dijital çözümler ve dünyadaki gelişmeler konuşuldu. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Haldun Barışcan ile İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Yarı yolda bırakamayız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kararı ile Türkiye’de 1 Eylül tarihine kadar fiziksel fuarların düzenlenmesinin sekteye uğraması, Marble İzmir Fuarı’nda da dijital çözümleri beraberinde getirdi. Dijital fuarcılık hamlelerinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26. Marble İzmir Fuarı’nın 2020 yılında sekteye uğramadan gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Soyer, “25 yıl önce serüvenine başlamış bir Marble İzmir Fuarı’ndan söz ediyoruz. 47 katılımcıdan 1077’ye çıkılmış. Muazzam bir ticaret hacmi yaratılmış. Tüm dünya her şeyi sınayan bir salgın ile yüzleşti. Ama biz fuarımızı yarı yolda bırakamayız. Sonuç olarak insanlık ticarete ve üretmeye devam edecek. Bizim bu 25 yıllık birikimi 26’ncı yılında da mutlaka devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dijital fuarcılığı Türkiye’de ilk uygulama örneği olarak ortaya koyduk. Marble İzmir fuarımız için de benzer enstrümanları daha güçlü bir biçimde kullanabilecek durumdayız. Elimizi taşın altına koymaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

İZFAŞ öncü oldu

Fuarlardaki dijital dönüşüm sürecinin kısa ve uzun vadede daha da yoğunlaşacağını ön gördüklerini belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Küresel Fuarcılık Örgütü (UFI) ile de süreci değerlendirdiklerini ve kısa süre içerisinde fuarlarının tamamında dijital dönüşümü planladıklarını dile getirdi. Karaosmanoğlu Alıcı, “İçinde bulunduğumuz salgın sonrası dönemde ticaret metotlarında ve küresel tedarik zincirinde dönüşüm kaçınılmaz oldu. Küresel tedarik zincirinde yeniliklere açık olmak bizler için bir zorunluluk haline geldi. Dünya genelinde ekonomik etkileşim devam ediyor. Uluslararası ticaret dijital faktörler sayesinde yepyeni bir modele ve iş yapma anlayışına dönüşüyor. İhracatçılarımızın yeni normale adaptasyonu için tüm yeni nesil ticaret faaliyetlerine dahil olmak durumundayız. Ne mutlu ki bizler bu pandemi sürecini ticari anlamda bir avantaja çevirecek alt yapımızı hazırlamaya başladık. Geldiğimiz noktada İZFAŞ dijital fuarcılıkta da öncü oldu. 2021 yılı başına kadar doğal taş sektörü de dahil olmak üzere 7 önemli online fuar ve B2B alım heyeti organizasyonu planladığımızı sizlere ilan etmek isterim. Eylül sonu veya Ekim ayında doğal taş sektörünü dünya ile dijital ortamda buluşturmak bizim planımız” şeklinde konuştu.

Fark yaratacak

2021 yılında ise daha da kuvvetlenmiş bir Marble İzmir Fuarı ile dünya taş sektörünü 24-27 Mart tarihlerinde İzmir’de ağırlamaya hazırlandıklarını belirten İZFAŞ Genel Müdürü, bu fuar ile birlikte ülkenin ekonomik sektörüne geçmiş yılların üzerinde bir katkı sağlamayı amaçladıklarını önemle vurguladı. Karaosmanoğlu Alıcı, “Tüm dünya çapında mimarlık ofisleri ile yürüttüğümüz çalışmalar tasarım anlamında fuarımızı destekleyecek. Daha etkin ziyaretçi ve alım heyeti çalışmaları için dünyanın dört bir yanında İZFAŞ temsil ofisleri açıyoruz. İlk temsilcilik ofisimiz Moskova-Rusya’da işler hale geldi bile. Bunun yanında Çin, ABD, Almanya ve Brüksel’de İZFAŞ olarak yer alacağız. Bu ofisler sayesinde tüm fuarlarımıza yeni müşteriler getirmeyi amaçlıyoruz. Sektörümüzün tüm bileşenlerini kucaklayacak olan 27. Marble İzmir Fuarımız aynı zamanda Dünya Taş Kongresi, Dünya Taş Zirvesi ve Değişik Tasarım Yarışması’na da ev sahipliği yapacak. Aylardır büyük bir özveri ile hazırlıkları yapılan Doğal Taş Kongresi sektörün önümüzdeki yıllarına da ışık tutacak. Dünya Taş Zirvesi’nde ise 13 ülkeden doğal taş birliklerinin başkanları doğal taş ticaretinin geleceğini ve sektördeki yenilikleri bizim fuarımızda tartışacak. 26 yıldır ara vermeden Türkiye’nin en büyük fuarı olan, 2 milyar dolarlık ihracata kapı açan Marble İzmir’in bu gururu ve başarısı hepimizin. Biz de hepinizi bu başarıyı daha yukarıyı taşımaya ve ihracatımıza omuz vermeye davet ediyoruz”dedi.