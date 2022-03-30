Marble İzmir 27’nci kez kapılarını açtı

Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 27’nci kez Fuarizmir’de kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm sektör temsilcilerine çağrıda bulunarak “Dünyanın en büyük ve modern fuar alanlarından biri olan İzmir fuarı tüm sektörlerimizin dünyayla buluşturmak için emrinize amadedir” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Doğal taş sektörün ihracat kapısı Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Fuarizmir’de 27’nci kez kapılarını açtı. 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Fuarizmir’de dünya doğal taş sektörünü ağırlayacak. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülke olarak doğal taş üretim ve ihracatında dünyanın en büyük hacmine sahibiz. 2021 yılında Doğal taş sektörü 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştı. 2022 yılı ocak ve şubat aylarında ise geçtiğimiz yılın ilk iki ayına göre ihracat rakamlarında yüzde 10 artış yakaladı. Bu yıl Marble İzmir’i büyütmek, geliştirmek ve sektöre destek olmak için çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Türkiye sadece elinde bulunan rezervler nedeniyle değil aynı zamanda yerli üretim makineleri, özenli işçilik ve el hüneri ile de dünyanın öncü ülkelerinden biri. İhracat payı her geçen yıl artan katma değeri yüksek ürünlerimize doğal taş sektöründeki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. Marble İzmir hem Türkiye hem de dünya doğal taş sektörü için önemli bir sahne” dedi.

Sektörü dünya ile buluşturmaya hazırız

Konuşmasında pazarlamanın öneminde de vurgulayan Soyer, “Eğer bir şeyi üretiyorsanız pazarlamak zorundasınız. Eğer pazarlayamıyorsanız ürettiğinizin değerinin kıymetinin faydasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bir köye dönen küreselleşen dünyada pazar en önemli faaliyetlerden biri. İhtisas fuarları da en önemli zeminler. Buradan tüm sektör temsilcilerine çağrı yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Dünyanın en büyük ve modern fuar alanlarından biri olan İzmir fuarı tüm sektörlerimizin dünyayla buluşturmak için emrinize amadedir, hazırdır. Tüm kadrolarımızla, tüm çalışma arkadaşlarımla beraber en iyisini, en güzelini yapmaya ve sizleri dünya ile buluşturmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Öncelik çevre ve insan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç ise “Bizim mevzuat çalışmalarında dikkate aldığımız konu çevre dost bir madencilik. Önce çevre ve insan madencilik formatına dönmeye çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda çevre kirliliğiyle ilgili kötü görüntüleri yok etmek için mevzuatta yeni uygulamalar gelecek. Şuan alınan çevre uyum formatı çok yetersiz, yeni bir yaklaşımla bu işi yeniden çözmeyi düşünüyoruz” şekelinde konuştu.

Özgener’den destek çağrısı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Türkiye’nin maden rezervi zenginliğine vurgu yaptı. Özgener, “Dünyanın en zengin mermer rezervine sahiplik ediyoruz. Doğal taş sektöründe dünyanın yüzde 30’una denk geliyor. Sektör rekabetin çok fazla olduğu dünya doğal pazarında adını daha da çok söz ettirmeye başladı. Yıllık 2 milyar dolara ulaşmış çok önemli bir sektör. Bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkarabiliriz. Devletimizin teşvik politikalarıyla daha fazla desteğe ihtiyacı var. Yenilebilir enerji kaynakların kullanılması sektöre destek verecektir. Sanayi kuruluşları lisansız kuracakları rüzgar ve güneş santrallerin kurulması bu söylediklerimi büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Fuarda konteyner sorununa dikkat çekti

Sektörde yaşanan hasar almış konteyner sorununu vurgulayan yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydin Dinçer, ihracatta yaşanılan konteyner sorununun çözülmesi gerektiğini ve hasar almış konteyner bedellerinin firmalara ödetilmemesi gerektiğini söyledi.

“Hepimiz ülkemizi seviyoruz”

“Biz ama veya demeden çevreyi önleyen sürdürebilir madenciliği yapacağız” Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Mevlüt Kaya ise “Gelecek sene konuşacak başkanlarımız ihracatta 7,5 milyardan bahsedecekler. Bu kriz döneminde kendi öz kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğunu gördük. Madencilik sektöründe yanlış bilinen sarmaları var. Hepimiz ülkemizi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım ücretlerinde indirim

Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İşlenmiş taşlarda ihracatın yüzde 85’ine tekabül ediyor. Mermerimizin daha fazla işlenerek satılması için kurumlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Mermer fuarımızı çok şükür bereketli geçirdik. Diğer ülkelerdeki uygulamanın ‘Aksine sektör ne istediyse yapacağız’ diyen Başkan Soyer’e teşekkür ediyorum. 2023 yılında tüm katılımlıcılaramıza katılım ücretlerinde indirim olacak” dedi.