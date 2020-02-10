MARBLE İzmir'e 'Değişik' imzası

Sektöründe dünyanın zirvesine oynayan MARBLE İzmir kapsamında gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu – "Değişik" Tasarım Yarışması'nda başvuru süreci sona erdi. Hayata geçirilecek tasarımlar, 1 – 4 Nisan 2020 tarihleri arasında MARBLE İzmir'de sergilenecek.

Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşmalarından biri olan MARBLE İzmir Fuarı, 1 - 4 Nisan tarihleri arasında kapılarını Fuar İzmir'den dünyaya açmaya hazırlanıyor. 26'ncı kez düzenlenecek MARBLE İzmir Fuarı; bu yıl da çeşitliği, doğal taş sergisine dönüşen örnekleri, sektörü yakından ilgilendiren makineleri ve en yeni teknolojileri ile dünyayı İzmir'de buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fuar, sektörün ilk fuarı olarak bu sene öne çıktı. Dünyanın ilk doğal taş buluşması, MARBLE İzmir'de gerçekleşecek. İZFAŞ'ın son yıllarda başlattığı tasarımda markalaşma hareketinin en önemli örneklerinden biri olan Genç Yaratıcı Fikirler Platformu, yeniden birbirinden önemli tasarım ve tasarımcıları bir araya getirdi. "Değişik" temasıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen tasarım yarışması, yenilikçi firmalar ile genç tasarımcıları buluşturdu.

Tasarımlar beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci sona eren yarışmaya, yüze yakın tasarım geldi. Geçtiğimiz yıllarda MARBLE İzmir Fuarı boyunca sergilenen ve sektör tarafından büyük beğeni toplayan tasarımlara yenileri eklenmesi için ilk buluşma jüriyle gerçekleşti. Önemli isimlerden oluşan jüri, hayata geçebilecek tasarımları öne çıkardı. İkinci buluşma ise fuar katılımcısı olan ve tasarımları üretecek firmalar ile tasarımcılar arasında gerçekleşti. Doğal taş kullanarak yepyeni ürünler ortaya çıkaran genç tasarımcılar, sunumlar gerçekleştirdi. Akvaryumdan masa lambalarına, sokak mobilyalarından mutfak ürünlerine kadar birçok tasarımın yer aldığı yarışmada 20'ye yakın ürün seçildi. MARBLE İzmir'in başlangıç tarihi olan 1 Nisan'a kadar hayata geçirilecek tasarımlar, fuar boyunca sergilenecek.

Hepsi birinci

Üretilen tüm projelere "MARBLE Değişik Tasarım Ödülü" olan özel tasarım plaket verilecek. Üretilen ürünler arasından seçilecek en iyi 3 proje ise "MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü" almaya hak kazanacak. "MARBLE İşbirliği Tasarım Ödülü" olan özel tasarım plaketi ise, firma ve tasarımcının özellikle üretim sürecine yansıyan iyi işbirlikleri göz önüne alınarak en fazla 2 projeye verilecek. Platform sonucunda, genç ve yaratıcı fikirler, doğal taşa yönelik proje ve tasarımlarını, sektörle işbirliği yaparak MARBLE İzmir Fuarı sırasında Fuar İzmir'de sergileme olanağı bulacak.

Görev jüride

Başkanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan'ın yaptığı jüride; Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Bölüm Başkanı Prof. Michal Stefanowski, St.Petesburg Stieglitz Devlet Akademisi Sanat ve Tasarım – Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Ilia Palaguta, Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Tolga Benli, ETMK İzmir Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Dr. Elif Kocabıyık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Binan, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Koray Gelmez, Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşem G. Başar, Çizgi Mermer Kurucu Ortağı Remzi Boncuk, Mimar Metin Kılıç ve Tasarımcı Gökhan Karakuş yer alıyor.