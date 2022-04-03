“Marble İzmir” hem şehre hem ülkeye nefes oldu

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip maden sektörüne ve kent ekonomisine büyük katkı sağladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir fuarcılığını geliştirme ve dünyayla buluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içinde 31 fuarla kent nüfusunun yarısı kadar ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 30 Mart'ta kapılarını açarak dünyayı İzmir'de buluşturdu. 6 milyar dolarlık maden ihracatının 2,5 milyar dolarlık payını oluşturan doğal taş ihracatına önemli oranda katkı sağlayan Marble İzmir, hem katılımcıları hem sektör profesyonellerini hem de kent esnafını mutlu etti. Fuar İzmir'de yapılan iş bağlantılarının yanında, otellerdeki doluluk, restoranlardaki iş hacminin artması ve kentin alışveriş mekanları ile turistik bölgelerindeki yoğunluk büyük memnuniyet yarattı.

77 milyondan 2 milyar dolara çıktı

1995 yılında doğal taş sektörünü İzmir’de buluşturan Marble İzmir fuarının ilk yılında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken şu an fuarın da etkisiyle Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına en önemli katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelen doğal taş; hammadde rezervi ve yerli üretim makinaları ile dışa bağımlı olmayan, ihracata katma değer saylayan sektörlerin başında geliyor. Türkiye doğal taş ihracatının can damarı haline gelen sektör, son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Tüm sanayilere hammadde oluşturması sebebiyle maden sektörüyle birleşince 40 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratan sektör, 27. Marble İzmir ile güçlenmeye devam ediyor.

Karaosmanoğlu Alıcı: “Fuar sektörü, sektör fuarı büyüttü”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Binin üzerinde katılımcı, bin 400'ün üzerinde taşımız sergileniyor. Türkiye'nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir'de 1 metrekare bile yerimiz boş değil. İyi bir ticaret hacmi yaratmasını ve ihracatımıza katkı sağlamasını umuyoruz. 2 milyar dolar üzerinde bir doğal taş ihracatımız var. Makinayı da bunun üzerine koyduğumuzda maden ihracatımızın 5 milyar dolar seviyelerine çıkması işten bile değil. Biz fuarımızla kaldıraç etkisi yaratmayı diliyoruz. Hem fuar sektörü büyüttü hem sektör fuarı büyüttü. Başkanımız Tunç Soyer fuarla birlikte sektörümüzün ihracat rakamına 5 milyar dolar hedef koydu. Fuarımızla buna kaldıraç olmaya gayret ediyoruz. Şehrimize katkısı aynı zamanda 70 bin ziyaretçi demek. Bütün oteller dolu, esnafın yüzü gülüyor. Pek çok yan sektörü besliyor” dedi.

Girgin: “Esnaf memnun”

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise fuarların esnafa da katkı sağladığını söyleyerek “Fuarların ekonomiye büyük katkısı var. Oteller, restoranlar kazanıyor. Kemeraltı için de artı bir değer. Tunç Başkanımız da bu konuda çok özverili. Fuarlarda Kemeraltı köşesinin olmasını da istiyoruz. Yönlendirmeyle Kemeraltı'nda onları çok iyi karşılayabiliriz. Marble İzmir Fuarı bizim için bir avantaj” dedi.

Yaşlı: “İzmir'den mutlu ayrılıyorlar”

Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Yaşlı da ilk yıllarından beri fuara katıldıklarını belirterek “Fuarı bu kadar kalabalık hiçbir zaman görmedik. Markalaşmış bir fuar. Mermer fuarı dendiğinde akla ilk gelen üç fuardan birisi. Mermer sektöründe 6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşiyor. Bu rakamda en önemli noktalardan birisi Marble İzmir fuarı. Buraya gelen misafirlerimiz İzmir'den her anlamda mutlu, keyifli ayrılıyorlar” dedi.

Kaya: “Fuar görkemli günlerine geri döndü”

İZ-KO Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da fuarın eski görkemli günlerine geri döndüğünü vurgulayarak “Özellikle Irak iyi bir pazar. Avrupa’da önemli alıcılar var. Kuru kalabalık değil, masalarda oturulup ciddi pazarlıklar yapılıyor. Daha da büyüyerek gidecek. Fuar İzmir ne kadar ihracatı büyütüyorsa, sektör de o kadar Marble İzmir fuarını büyütüyor” şeklinde konuştu.

Alimoğlu: Marble İzmir ile çok gurur duyulacak

Alimoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Çok gurur duyulacak Marble İzmir, ülkemizin ilk ve en büyük fuarı. Dünyada ilk üçe giren bir fuar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuar için Tunç Soyer çok gayret gösterdi. İranlı katılımcılar var, Hindistan'dan gelenleri görüyoruz. Bunlar bize para olarak dönecek. Bereketli olsun fuarımız. Daha da iyi ihracat rakamlarına ulaşılacak. 2,1 milyar doları yakaladık, 5 milyar dolara doğru gidecek” dedi.

İlcan: “Umutluyuz”

Demmak Makina Satış Müdürü Beytullah İlcan, bu yıl fuarın çok verimli geçtiğini ifade ederek “Mermer ve makine bölümünde olumlu dönüşler alıyoruz. Değişik ülkelerden müşterilerimiz var. Bu sene için umutluyuz” dedi.

Mahmoudzadeh: “Katkıları inanılmaz”

AZ Stone Genel Müdürü ve kurucu Alihan Mahmoudzadeh, “Beklentilerimin daha üstünde bir gidişat var. Marble İzmir dönemimizin en çok ihtiyaç duyduğu konumda. Özellikle doğal taş ve mermer piyasasının modern dünya ile uyum sağlaması gerekiyor. Bu yüzden bu tarz fuarlara çok ihtiyaç var. Fuar gayet iyi gidiyor. Katkıları inanılmaz ve inkar edilemeyecek şekilde” dedi.

Şayakçı: “Çok başarılı”

Şayakçı Natural Stone CEO'su Ali Şayakçı da “Bu sene Marble İzmir çok başarılı. Her ülkeden insanlar görüyoruz. Koridorlar hiç olmadığı kadar hareketli. Marble İzmir sektöre çok büyük katkı sağladı. Türkiye'de uluslararası etki anlamında dünyadaki en geçerli fuar. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu fındık ve birkaç ürün dışında en etkili ürünü mermer. Onun için Marble İzmir, İstanbul yerine İzmir'de başarılı oldu. Türk mermerinin tanıtılmasındaki en büyük lokomotif 25 yıldır Marble İzmir fuarıdır” ifadelerini kullandı.

Pazarcı: “Ekonomiye katkısı çok fazla”

Hidromek İş Makineleri İzmir Bölge Müdürü Göksel Pazarcı, “Yurt içi ve dışından özellikle bölgesel olarak çok katılımcı geliyor fuara. Çok memnunuz katılımdan. Çok değerli bir fuar, her geçen gün değeri daha da artıyor” dedi.