Market düzenlemesi kafaları karıştırdı

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı yasa taslağını değerlendiren EGEPERDER Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş, “Marketlerde beyaz eşya, elektronik ve mobilya satılmaması gerekiyor. Çünkü onların ayrı satış noktası var. Bunu anlayabiliriz ama sigaranın satılmamasını bir türlü anlayamıyoruz” dedi. Beyaz eşya sektörü düzenlemeyi memnuniyetle karşılarken kırtasiye ve oyuncak sektörü ise marketlerde kırtasiye ve oyuncak satışının da düzenleme kapsamına alınmasını istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırladı. Hazırlanan yasa taslağına göre, elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı bin 500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Zincir gıda marketleri, Pazar günleri ise saat 11.00'den önce açılamayacak. Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı yasa taslağı sektörün görüşüne açtı. Taslak, sektörden gelen görüşler doğrultusunda son şeklini alarak TBMM’ye sunulacak. Hazırlanan yasa taslağına ilişkin sektör temsilcileri değerlendirmelerde bulundu. Beyaz eşya sektörü düzenlemeyi olumlu bulurken, yerel marketler ise elektronik eşyaların satışının yasaklanmasında sorun olmadığını ancak sigara satışının yasaklanmasını anlamayandıklarını söyledi. Kırtasiye ve oyuncak sektörü ise marketlerde dönemlik de olsa satışı yapılan kırtasiye ve oyuncağında eklenmesini istiyor.

Hazırlanan yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Perakendeciler Derneği(EGEPERDER) Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş, elektronik eşyalarının satışının yasaklanmasında sorun olmadığını belirtti. Başdaş, “Marketlerde beyaz eşya, elektronik ve mobilya satılmaması gerekiyor. Çünkü onların ayrı satış noktası var. Bunu anlayabiliriz ama sigaranın satılmamasını bir türlü anlayamıyoruz. Bu ne için yasaya girdi, ne için düzenlenmek istendi anlayamıyoruz. Bu konuda bir şikâyet de yok. Burada olay tamamen yerel esnafı bitirmek için yapılan bir hareket. Normalde yerel esnafı ulusallardan korumak için çıkacak olan bir yasa ama tamamen yereli bitirmeye yönelik hazırlanan bir yasadır. Yerel esnaf sigara ile marketlerde trafik oluşturuyor. İndirim marketlerinin hiçbirinde sigara yok. Sigaraya yasaklayarak onların ekmeğine yağ sürülüyor. Federasyon olarak tepkimizi koyuyoruz. Bu yasanın ne için hazırlandığını bilmiyoruz. Yasa yerel marketleri korumak için hazırlanan bir yasa ama tamamen yerelleri aleyhine hazırlanmış bir yasa. Yasaların maddeleri aleyhimize buna itiraz ediyoruz. Bu yasadakiler bin 500 metrekare üzerindekiler muaftır diyor. AVM’dekiler muaf, bin 500 metrekare üzerindekiler muaf, muaf olmayan yerel marketler. Bu yasa nasıl yerel marketleri koruyacak. Yerel marketler sigaradan kazandığı para ile değil sigara almak için markete giren insanlarla bir trafik oluşturuyor. Sigara kalkarsa bu trafik azalacak. Sigara almak için benzinliklere gidecek insanlar. Birçok benzinlikle ulusal bir market anlaşma yapmış durumda. Benzinliklere mağaza açıyor. Bu yasa yerelleri koruyan değil ulusal market zincirlerini koruyan bir yasadır” diye konuştu.

Olumlu ama yetmez

Düzenlemeyi olumlu bulduklarını dile getiren İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin ise “Bu düzenlemeyle ilgili geçen yılın Ocak ayında bu yana uğraşıyoruz. Talebimiz anlaşıldı ve ciddiye alındı. Ama bu yetmiyor. Bundan sonraki aşamada da internet satışlarına haksız rekabet yarattığı için bir vergi konulması gerekiyor. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması için de çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tatmin etmedi

İzmir Ticaret Odası Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meclis Üyesi Adil Özyiğit de taslakta kırtasiye ürünleri ve oyuncak grubunun da yer alması gerektiğini belirterek düzenlemenin tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya sınırlandırıldığını söyledi.

Kırtasiye ve oyuncakçılar olarak mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Özyiğit, “Bizim derdimiz bu indirim marketlerle alakalı. Ben oyuncak firması olarak nasıl domates satamıyor ve ruhsatımda yer alan iş kolunda satış yapabiliyorsam bunlarda gıda maddesi satmak zorunda. Her meslek grubunun ürünlerini satıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Telefon hattı, telefon satıyorlar. Bu düzenleme bizi tatmin etmedi. Biz de gerekli girişimlerde bulunduk, devamını istiyoruz. Haksız bir rekabet var. Sadece gıda satsınlar. Oyuncağa, kırtasiye sadece belirli dönemlerde giriyorlar. Okulların açılacağı, iş yapacağımız zaman kırtasiye ürünlerini satmaya başlayıp bütün esnafın belini kırıyorlar. Bu konuda mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.