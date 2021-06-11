Marmara’daki müsilaj Egeli balıkçıları tedirgin etti

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj Ege’deki su ürünleri sektör temsilcilerini tedirgin etti. Ege Denizi’nde müsilaj tehdidinin olmadığını belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Marmara Denizi’ndeki balıkçıların Ege’ye inmesi halinde su ürünleri pastasının daralacağını belirterek uluslararası suların su ürünleri avcılığına açılmasını istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini artırıyor. Bu durum balıkçıların avlanmasını engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor. Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj son dönemde Marmara Deniz'inde balıkçıların kabusu haline geldi. Yapışkan bir yapı olmasıyla bilinen müsilaj, balıkçıların ağına yapışmasıyla avlanmalarını zorlaştırıyor. Marmara denizindeki avlanmanın zorlaşması ve olası av yasağı ihtimaline karşı Marmara’da avcılık yapan balıkçıların Ege’ye açılma ihtimali Ege’deki su ürünleri sektör temsilcilerini tedirgin ediyor. Ege Denizi’nin açık deniz olduğu ve akıntının bol olması nedeniyle müsilaj tehlikesinin olmadığını belirten sektör temsilcileri, Marmara Denizi’nde avcılık yapacak olan balıkçıların Ege’ye açılması halinde av pastasının daralacağını belirterek Akdeniz’in ve uluslararası suların su ürünleri avcılığına açılmasını istiyor.

Ege’de müsilaj olmaz, akıntı var

Ege Denizi’nde müsilaj tehlikesinin olmadığını belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu Meclis Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Müsilajın Ege Denizi’nde olma şansı yok. Ege Denizi’nde 5 mil deniz akıntıları var. Bir de Ege Denizi açık deniz, akıntı çok. Ben bilim insanı değilim ama Ege ile Marmara kıyaslanamaz. Çünkü; Marmara Denizi bir körfez, bir göl. Balığın, su ürünlerinin göç yolu. Marmara’daki müsilajın Ege’yi etkileyeceğini düşünmüyorum. Akıntı olmayan, körfez yerlerde zaman zaman olabilir ama açık denizde akıntı var. Biz avlandığımız için bunu biliyoruz. Akıntının olduğu yerde müsilajın olması mümkün değil. Bilim insanlarını yakından takip ediyorum Karadeniz’i etkileyebilir ama Ege’yi etkileyecek bir durum yok” dedi.

Uluslararası sular avcılığa açılmalı

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehdidinin Ege’ye yönelik av baskını artıracağını ifade eden Çakan, “Marmara Denizi’ndeki balıkçı tekneleri evlerine ekmek götürmek için Ege’ye inecek. Ege Denizi bu kadar endüstriyel gemiyi kaldırmaz. 6-8 mil ötesi Yunanistan karasuları. Ege’de böyle bir sıkıntı var. Akdeniz’in ve uluslararası suların açılması lazım. Bizim için en önemli şey uluslararası suyun açılması. Egeli denizciler Akdeniz’e açılmak istiyor. Marmara Denizi avcılığa kapatılabilir. Her ne kadar bilim insanları müsilajın deniz ürünlerine zararı olmadığını söylese de insanlar Marmara’dan çıkan su ürünlerini tercih etmek istemeyebilir” diye konuştu.