Masal Evi'nde çok mutlular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hayata geçirdiği Masal Evi projesi, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunarken kadınlara da mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını destekliyor. Masal Evi’yle tanışan anneler gözleri arkada kalmadan çocuklarını emin ellere emanet ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hayata geçirdiği Masal Evi projesiyle çocukların sosyal gelişmeleri için uygun koşullar sağlanırken, kadınlar için istihdama yönelik meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. 36-53 ay aralığındaki çocukların ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak planlanan Masal Evi’nde oyun ve masal aracılığıyla eğitim verilirken, doğayla iç içe sanatsal faaliyetler de yapılıyor. Çocuğunu emin ellere teslim eden anneler ise mesleki kurslara katılabiliyor. Masal Evi’nde anneler de çocuklar da mutlu…

Masal Evi’nde şefkat var



Kızının bir yıldan beri Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi içindeki Masal Evi’ne gittiğini ifade eden Cennet Akgün, “4 yaşında kızım var. Ayrıca 6 aylık bir bebeğim daha var. Önceden kızım parkta oynarken arkadaşlarıyla anlaşamıyordu, bu yüzden onların yanına gitmiyordu. Masal Evi’ne gitmeye başlayınca paylaşmayı öğrendi, yaşıtlarıyla iletişim kurmaya başladı” dedi. Elazığ’dan eşinin görevi nedeniyle İzmir’e geldiğini belirten Cennet Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada çocuklarımı bırakacak hiç kimsem yok. Masal Evi sayesinde bu sorunum ortadan kalktı. Masal Evi’ndeki öğretmenler de çok ilgililer. Kızım da bu nedenle çok çabuk alıştı. Burada şefkat var. Hatta hafta sonu bile ‘Anne bugün okul yok mu? Ne olur okula gideyim’ diyor” dedi.

Çocuk Masal Evi’nde, anne kursta



Adana’dan üç yıl önce İzmir’e taşınan ve burada çocuklarını bırakacak hiçbir akrabası olmadığını dile getiren Emine Uraslı ise “İzmir’de çocuklarımı güvenip bırakabileceğim hiçbir yer yok. Masal Evi’ni komşularımdan duydum. Görüşmek için Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’ndeki Masal Evi’ne geldim. Birim sorumlusu Hande Hoca’mızdan hem Masal Evi hakkında hem de kadınların katılabileceği kurs ve etkinlikler konusunda bilgi aldım. Kızım Masal Evi’nde derslere katılırken ben de haftanın belirli günlerinde hem İngilizce hem de pilates kursuna gidiyorum. Hatta büyük kızımın yaşı tutmasa da, ben dersteyken bu merkezde ona da bakıyorlar. Yeter ki ben sosyal yaşamıma kaldığım yerden devam edeyim diye” şeklinde konuştu.

6 ayda 365 çocuk Masal Evi’yle tanıştı



İlk Masal Evi 2019’da Toros’ta, 2020’de Bayraklı, Kadifekale, Buca, Örnekköy ve Tire’de, 2021’de ise Gümüşpala’da hizmete açıldı. Pandemi koşulları nedeniyle 2021 yılı Mart ayından itibaren yedi noktada tam kadro faaliyete geçildi ve altı ayda 365 çocuk Masal Evi’yle tanıştı.

36-53 ay arasındaki çocukların sosyal ilişki kurması, farklılıklara saygı duyması, paylaşma, dil gelişimi, psiko-motor becerilerinin gelişmesi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesini amaçlayan Masal Evi’nde dil gelişimi etkinlikleri, kavram çalışmaları, beden koordinasyon etkinlikleri ve masal dinletileriyle beraber resim, el sanatları, müzik, mutfak, doğa ve çocuk hakları atölyeleri yapılıyor.