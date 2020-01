Masal gibi gelinlik fuarı

21 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında 'masal' gibi bir dört gün yaşatacak 14. IF Wedding Fashion İzmir, kentin dinamikleri başta olmak üzere Türkiye ile dünyanın her noktasından sektör profesyonelini ağırlayacak. IF Wedding Fashion İzmir, kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü.

IF Wedding Fashion İzmir, 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık, abiye tasarımlarıyla sektörün buluşma noktası olacak. Önemli isimlerin sahnede olacağı defileler, yeni sezon öncesi sektör profesyonellerine fikirler sunacak. Düzenlenmeye başladığı 2007 yılından bu yana sektör profesyonellerini İzmir'de buluşturan, Türkiye'yi dünyada 'gelinlik, damatlık ve abiye' sektöründe güçlendirerek zirveye emin adımlarla çıkmasını sağlayan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2020 yılının ilk fuarı olarak dikkat çeken, yeni yıla masalsı bir başlangıç yapmayı hedefleyen IF Wedding Fashion İzmir; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 21 – 24 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir, 14. kez binlerce sektör profesyonelini İzmir'de bir araya getirecek. Hem önümüzdeki yıl hem de 2021 modasına yön vermenin yanında, alanında uzman katılımcıların yepyeni tasarımlarını görücüye çıkaracağı IF Wedding Fashion İzmir'de, düzenlenecek defileler ile ünlü mankenler de sektöre damga vuracak.

Stantlar doldu

Fuar İzmir girişinde ve hol içlerinde gerçekleşecek müzik dinletileriyle sektör profesyonellerinin karşılanacağı IF Wedding Fashion İzmir'de, bu yıl yenilikler gerçekleşecek. Fuarda, birbirinden özel firmalar yer alacak. Daha önce katılmamış firmalar, fuara özel stantlarla giriş yapacak. Fuara özel koleksiyonların hazırlanacağı; gelinlik, damatlık ve abiye giyimin en yeni modellerinin sergileneceği 4 günün, sektör profesyonellerinin beklentilerini karşılaması bekleniyor. Açılıştan bir ay öncesinde dolan ve stant satışları sonlanan IF Wedding Fashion İzmir'de profesyoneller, gerçekleştirecekleri ikili görüşmeler sonrasında VIP Cafe alanlarında dinlenme fırsatı yakalayacak.

A ve B Holü'nde gerçekleşecek

14. IF Wedding Fashion İzmir'de, A ve B Holü buluşma noktaları olacak. A Holü'nde gelinlik ve damatlık tasarımları, B Holü'nde ise abiye giyim sektör profesyonellerini karşılayacak. Görkemli stantlar ve birbirinden özel tasarımların görücüye çıkacağı fuarda, görsel şölen ziyaretçileri etkileyecek. Yabancı katılımcılar ile fuarın olmazsa olmazı tasarımcılar da A Holü'nde yer alacak. Hem Türkiye hem de dünyanın her noktasından Fuar İzmir'e gelecek sektör profesyonelleri, aradıkları her şeye erişme imkanı bulacak. Stantlardaki görsel şölene en büyük katkıyı, önemli isimlerin podyuma çıkacağı defileler verecek. B Holü'nde olacak defileler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken tasarımları da mankenler üzerinde görme imkanı sağlayacak. Fuarda etkinlikler de gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda da oluşturulan Designer Area, bu fuarda da yer alacak. Tasarımlar bu bölümde görücüye çıkacak. İlk kez Ege İhracatçı Birlikleri desteği ile İsveç Sergisi düzenlenecek. Sürdürülebilir tekstil malzemelerinden oluşacak sergi, B Holü Fuaye Alanı'nda profesyonellerle buluşacak.

Oteller doldu

IF Wedding Fashion İzmir, açılışa sayılı günler kala kentin konaklama sektörüne de büyük hareketlilik getirdi. Fuarın gerçekleşeceği hafta, İzmir'deki birçok anlaşmalı otelde yataklar doldu. Yılın ilk günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte sektörün de 2020'ye hızlı bir başlangıç yapması bekleniyor. Fuar döneminde satın almacıların IF Wedding Fashion İzmir'e akın etmesi bekleniyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı yabancı alım heyetleri ile ihracata katkı sağlayan IF Wedding Fashion İzmir'de, 2020'de de Hosted Buyer alanı oluşturulacak. 85 ülkeden gelmesi beklenen satın almacıların yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her noktasından sektör profesyonelleri İzmir'de olacak.